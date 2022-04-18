Haberler Galatasaray Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı öncesi Domenec Torrent konuştu: En yüksek yerde bitirmeliyiz

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı öncesi Domenec Torrent konuştu: En yüksek yerde bitirmeliyiz

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray için sezon bitti dendi ama bu kesinlikle yanlış bir düşünce. Taraftarları olabildiğince mutlu edebilmek ve armamıza saygı göstermek için sezonu olabildiğince en yüksek yerde bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 19:55 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 20:09
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı öncesi Domenec Torrent konuştu: En yüksek yerde bitirmeliyiz

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte Torrent'in açıklamaları:

Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray için sezon bitti dendi ama bu kesinlikle yanlış bir düşünce. Taraftarları olabildiğince mutlu edebilmek ve armamıza saygı göstermek için sezonu olabildiğince en yüksek yerde bitirmemiz gerekiyor.

Ben genç oyunculara güveniyorum. Bugün hatta U19 maçını gidip izledim bugün. Sezon da henüz bitmedi. Önümüzdeki sezon da umarım burada devam ediyor olursak gençlerin şans bulacağını söyleyebilirim.

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