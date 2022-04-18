Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 33. hafta kapanış mücadelesi ile sürüyor. Haftanın son karşılaşmasında Galatasaray sahasında ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta deplasmanda oynadığı Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray bugün mutlak 3 puan için sahada.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.30'da çalan Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

⚽GALATASARAY:Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Kerem, Halil

⚽YENİ MALATYASPOR:Abdulsamed, Buğra, Philip, Campi, Hafez, Donsah, Mustafa, Azubuike, Kenan, Dicko, Tetteh