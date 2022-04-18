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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 33. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray sahasında ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 20:24 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 20:30
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 33. hafta kapanış mücadelesi ile sürüyor. Haftanın son karşılaşmasında Galatasaray sahasında ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta deplasmanda oynadığı Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray bugün mutlak 3 puan için sahada.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.30'da çalan Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY:Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Kerem, Halil

YENİ MALATYASPOR:Abdulsamed, Buğra, Philip, Campi, Hafez, Donsah, Mustafa, Azubuike, Kenan, Dicko, Tetteh

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