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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Oğuzhan Özyakup sürprizi! İşte o iddia

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da başkanlık seçimi için çalışmalar devam ederken adaylardan Metin Öztürk'ün sürpriz bir transfer hamlesi yaptığı iddia edildi. İşte o gelişme... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 08:13
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Oğuzhan Özyakup sürprizi! İşte o iddia

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Oğuzhan Özyakup sürprizi! İşte o iddia

Metin Öztürk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, göreve gelmesi durumunda futbolu Levent Nazifoğlu'na emanet edeceğini duyurmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Oğuzhan Özyakup sürprizi! İşte o iddia

Nazifoğlu'nun hemen transfer için kolları sıvadığı ve birçok isimle görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu isimlerden birisinin de Oğuzhan Özyakup olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Oğuzhan Özyakup sürprizi! İşte o iddia

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı. Teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girmeyi başaramayan Oğuzhan'ın yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken, Levent Nazifoğlu'nun flaş bir hamle yaptığı iddia ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Oğuzhan Özyakup sürprizi! İşte o iddia

Takvim'de yer alan habere göre Nazifoğlu'nun Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulunduğu ve Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması durumunda resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Oğuzhan Özyakup sürprizi! İşte o iddia

Başakşehir ve Hollanda'dan bazı kulüplerin ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde sarı-kırmızılılara sıcak bakabileceği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Oğuzhan Özyakup sürprizi! İşte o iddia

Son dönemde performansında büyük bir düşüş olan Oğuzhan Özyakup bu sezon 17 resmi maçta 819 dakika süre alırken hiç gol atamadı. Takımına sadece 1 asistlik katkı verebilen milli futbolcu Süper Lig'de son 8 haftada sakatlık ve farklı sebeplerle hiç forma giyemedi.

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