GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a dev teklif! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Seçim için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Takvim'in haberine göre; yönetim, takımın 3 önemli yıldızı Kerem, Marcao ve Nelsson için resmi teklif aldı.

Galatasaray'ın şu anda 3 kulüple masada olduğu ve toplam teklifin 40 milyon Euro'yu bulduğu gelen bilgiler arasında.