GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a dev teklif! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Seçim için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Takvim'in haberine göre; yönetim, takımın 3 önemli yıldızı Kerem, Marcao ve Nelsson için resmi teklif aldı.
Galatasaray'ın şu anda 3 kulüple masada olduğu ve toplam teklifin 40 milyon Euro'yu bulduğu gelen bilgiler arasında.
AĞIRDAN ALIYOR
Başkan Burak Elmas'ın yaşanan süreç nedeniyle şu anda görüşmeleri ağırdan aldığı ve yapılan yazışmaları yeni gelecek olan yönetime devredeceği öğrenildi. 30 Nisan'da yapılması planlanan genel kurulda seçilecek olan başkan ve yönetim kurulu bu 3 kulüple pazarlıklara devam edecek.