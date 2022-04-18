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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a dev teklif! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan UEFA AVrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Galatasaray'da sevindirici olan tek şey yıldız futbolcuların performansı... Sarı-kırmızılılarda sıkıntılar yaşansa da Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu ön plana çıkmayı başardı. Gelen bilgilere göre; Aslan'ın 3 yıldızına 40 milyon Euro'luk bir teklif yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a dev teklif! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Seçim için geri sayıma geçen Galatasaray'da bir yandan da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Takvim'in haberine göre; yönetim, takımın 3 önemli yıldızı Kerem, Marcao ve Nelsson için resmi teklif aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a dev teklif! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Galatasaray'ın şu anda 3 kulüple masada olduğu ve toplam teklifin 40 milyon Euro'yu bulduğu gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a dev teklif! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

AĞIRDAN ALIYOR

Başkan Burak Elmas'ın yaşanan süreç nedeniyle şu anda görüşmeleri ağırdan aldığı ve yapılan yazışmaları yeni gelecek olan yönetime devredeceği öğrenildi. 30 Nisan'da yapılması planlanan genel kurulda seçilecek olan başkan ve yönetim kurulu bu 3 kulüple pazarlıklara devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a dev teklif! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Sadece sportif değil ekonomik anlamda da çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da yeni gelecek olan yönetimi önemli bir mali yük bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a dev teklif! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

SICAK PARA LAZIM

Kısa vadeli borçlar ve ödemeler için sıcak paraya ihtiyaç duyacak olan yeni yönetimin 40 milyon Euro'luk bir rakamı asla göz ardı edemeyeceği ifade ediliyor. Bu nedenle seçim sonrası Kerem, Marcao ve Nelsson konusunda sıcak bir gündemin yaşanması bekleniyor.

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