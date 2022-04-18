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GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar: "Geleceğim hakkında kararı ben vermiyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Cimbom'un 2-0 kazandığı maç sonrasında açıklamalarda bulunan Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar maç sonu açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu sahada olmanın kendisine güven verdiğini ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:01
GALATASARAY HABERLERİ - Erick Pulgar: "Geleceğim hakkında kararı ben vermiyorum"

Zor bir sezon geçiren Galatasaray'da zaman zaman eleştirilen isimler arasında yer alan Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar Yeni Malatyaspor karşısında Domenec Torrent'in şans verdiği isimler arasında yer aldı.

İlk 11'de başlayan yıldız futbolcu maç sonu açıklamalarda bulunarak sahada olmanın kendisine güven verdiğini dile getirdi.

Geleceği hakkında kararı kendisinin vermediğini belirten Pulgar, "Sahada olmak bana güven verdi. Daha fazla oynamak isterim. Geleceğim hakkında kararı ben vermiyorum, bu kararı verecek olanlar var. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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