Beşiktaş Koray Günter'in transferi için görüşmelere başladı!

Gelecek sezon büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Beşiktaş 'ta sözleşmesi bitecek birçok isimle yollar ayrılacak.

Her sene kademeli olarak artacak yabancı sınırına göre hareket eden yönetim, hamlelerini bu plan doğrultusunda yapıyor.