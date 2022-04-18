Haberler Galatasaray Beşiktaş Koray Günter'in transferi için görüşmelere başladı!

Beşiktaş Koray Günter'in transferi için görüşmelere başladı!

Son dakika spor haberi: Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Transferde yerli isimlere ayrıca önem veren siyah-beyazlılar, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Koray Günter'in peşine düştü. Kara-Kartal'da yönetim, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Verona ile görüşmelere başladı. Pazarlıkların kıran kırana sürdüğü ifade edildi. İşte Koray Günter için belirlenen bonservis bedeli ve yaşanan flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 17:03
Beşiktaş Koray Günter'in transferi için görüşmelere başladı!

Gelecek sezon büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek birçok isimle yollar ayrılacak.

Beşiktaş Koray Günter'in transferi için görüşmelere başladı!

Transferde nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, yerli isimlere ayrı bir önem veriyor.

Beşiktaş Koray Günter'in transferi için görüşmelere başladı!

Her sene kademeli olarak artacak yabancı sınırına göre hareket eden yönetim, hamlelerini bu plan doğrultusunda yapıyor.

Beşiktaş Koray Günter'in transferi için görüşmelere başladı!

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılarda eksik bölgeler belirlendi. Somut adımlar atmaya başlayacak olan Kara-Kartal'da gözler savunma mevkisine çevrildi.

Beşiktaş Koray Günter'in transferi için görüşmelere başladı!

KORAY GÜNTER İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Stopere yerli takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş Koray Günter'in transferi için görüşmelere başladı!

KIRAN KIRANA PAZARLIK!
A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Koray Günter transferi için Verona'yla görüşmelere başladı.

Beşiktaş Koray Günter'in transferi için görüşmelere başladı!

Oyuncunun bonservis bedeli 1.5-2 milyon euro seviyesinde belirlendi. Beşiktaş bu rakamı geri çekmek istiyor.

Beşiktaş Koray Günter'in transferi için görüşmelere başladı!

Daha önce Galatasaray forması da giyen Günter, 2020'de transfer olduğu Verona'da 86 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ligde toplam 25 maça çıkarken 2177 dakika sahada kaldı.

DİĞER
Son dakika: Usta yazardan İsmail Kartal için şok sözler! "Sezon sonunda..."
Cinsel istismar iddiasından evi terk ettiler! Öfkeli komşular eşyaları ateşe verdi
MHK'nın yeni başkanı açıklandı!
Flaş F.Bahçe sözleri! Geri mi dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tanju Çolak'tan Bafetimbi Gomis'e tavsiye!
Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a açık kapı! İşte o sözler
Kurt Cobain'in gitarı açık arttırmayla satılacak
2022 TUS tercihleri ne zaman?
Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ve görüşmeler başladı! G.Saray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a Ve görüşmeler başladı! G.Saray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a 17:03
Mourinho Maradona'yı andı! İşte o görüntüler Mourinho Maradona'yı andı! İşte o görüntüler 17:00
Tanju Çolak'tan Bafetimbi Gomis'e tavsiye! Tanju Çolak'tan Bafetimbi Gomis'e tavsiye! 16:57
Beşiktaş'ın Sörloth transferini canlı yayında açıkladı! Yapılan teklif... Beşiktaş'ın Sörloth transferini canlı yayında açıkladı! Yapılan teklif... 16:56
MHK'nın yeni başkanı açıklandı! MHK'nın yeni başkanı açıklandı! 16:06
Flaş F.Bahçe sözleri! Geri mi dönüyor? Flaş F.Bahçe sözleri! Geri mi dönüyor? 15:55
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a açık kapı! İşte o sözler Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a açık kapı! İşte o sözler 15:33
Elneny için karar! F.Bahçe ve G.Saray... Elneny için karar! F.Bahçe ve G.Saray... 15:20
Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi Avcı'dan Birger Meling'e veto! İşte sebebi 15:14
Galatasaray - Y. Malatyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Y. Malatyaspor maçı ne zaman? 14:53
Van Persie Cristiano Ronaldo'nun hocası oluyor! Van Persie Cristiano Ronaldo'nun hocası oluyor! 14:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! 14:06