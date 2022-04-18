SPOR HABERİ - Cimbom'da 3 puan zamanı! İşte Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında bugün sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı kırmızılı takım 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti. Geçen hafta deplasmanda oynadığı Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray bugün mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Öte yandan teknik direktör Domenec Torrent de oyuncularıyla yaptığı toplantıda taraftara galibiyet hediye etmelerini söyledi.

3 İSİM SINIRDA

Takımda bazı isimler sarı alarmda... Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç bugün kart görmeleri durumunda 34. haftada oynanacak olan Altay maçında görev alamayacaklar.

FEGHOULI KADRODA YOK

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına önemli bir isminden yoksun çıkacak. Sarı kırmızlılarda sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

TAYLAN'A ÖZEL UYARI

Malatya sınavı öncesi Torrent'ten Taylan'a uyarı geldi. İspanyol çalıştırıcının, Taylan'a "Savunmadan top çıkarırken dikkatli ol. Görerek oyna ve riskli olmayan paslar at" dediği kaydedildi. Taylan'ın da elinden geleni yapacağı sözü verdiği belirtildi.

KEREM MAÇA HAZIR

Sakatlığını tam olarak atlatmadan Fenerbahçe derbisinde forma giyen ve bu nedenle fazla etkili olamayan Kerem Aktürkoğlu, Aslan'ın bugün yine hücumdaki en büyük silahı olacak. Torrent'in de kendini iyi hisseden 23 yaşındaki futbolcuya güvenini dile getirdiği belirtildi. Kerem'in bu sezon toplam 11 gol, 7 asisti bulunuyor.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, OMAR, NELSSON, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, BABEL, KEREM, GOMIS

Y. MALATYASPOR: ERTAÇ, BARIŞ, CAMPI, GAMELI, HAFEZ, AZUBUIKE, DONSAH, NSHIMIRIMANA, MUSTAFA, DICKO, TETTEH