Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri!

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Başkanı seçilmesi durumunda takımı Rudi Garcia'ya teslim etmeyi planlıyor. Fransız teknik adam, Roma'yı çalıştırırken verdiği bir röportajda oyun planı ve felsefesi hakkında önemli anekdotlar vermişti. "Takımımın kendi oyununu karşı tarafa empoze etmesini isterim Sahadaki dengeyi bozmadan hücum etmek ve gol atmak için topa sahip olmak her zaman bence her zaman önemlidir. Zihinsel güç takımımın temel taşıdır. Burada her santim için her saniye savaşmalıyız" diyen 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Tutku büyük bir itici güçtür. Ancak düşünce ve saygıdan da uzaklaşmamalıdır" diye de ekledi.



Son olarak Lyon'u çalıştıran Garcia'nın, kariyerinde birer lig ve kupa şampiyonluğu (Lille) bulunuyor.