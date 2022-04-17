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Ali Koç'un hayaliydi Galatasaray'a geliyor! Marcelo Bielsa

Bir yandan seçim bilmecesi yaşayan Galatasaray, diğer yandan hoca arayışına da devam ediyor. Sarı kırmızılılar için bu doğrultuda flaş bir haber yayınlandı. Buna göre Leeds United ile yollarını ayıran Marcelo Bielsa, Aslan'a yazıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 11:39
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Ali Koç'un hayaliydi Galatasaray'a geliyor! Marcelo Bielsa

Geçtiğimiz sezon teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe için başkan Ali Koç, Marcelo Bielsa'yı işaret edip Vitor Pereira'yı getirmişti. Bu kararın ardından oldukça eleştirilen Koç'un başı yeni sezonda da ağrıyabilir.

Şili basını, dünyaca ünlü teknik adamın Galatasaray'a gidebileceğini duyurdu. Habere göre başkan adaylarından Metin Öztürk, gelecek sezon kadronun imajını değiştirmek için Bielsa'yı takımın başına geçirmeyi hedefliyor.

Haberde ayrıca birkaç milli takımın da Bielsa'nın peşinde olduğu yazıldı.

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