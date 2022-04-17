Ali Koç'un hayaliydi Galatasaray'a geliyor! Marcelo Bielsa

Geçtiğimiz sezon teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe için başkan Ali Koç, Marcelo Bielsa'yı işaret edip Vitor Pereira'yı getirmişti. Bu kararın ardından oldukça eleştirilen Koç'un başı yeni sezonda da ağrıyabilir.

Şili basını, dünyaca ünlü teknik adamın Galatasaray'a gidebileceğini duyurdu. Habere göre başkan adaylarından Metin Öztürk, gelecek sezon kadronun imajını değiştirmek için Bielsa'yı takımın başına geçirmeyi hedefliyor.

Haberde ayrıca birkaç milli takımın da Bielsa'nın peşinde olduğu yazıldı.