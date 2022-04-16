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SPOR HABERİ - Bomba iddia! Sergen Yalçın Galatasaray'a

Spor haberi... Geldiği günden bu yana yaşanan puan kayıplarıyla beklentilerin altında kalan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'in Galatasaray kariyeri bu sezon sonunda bitecek. 30 Nisan'daki seçim öncesi seçilecek başkanın getireceği teknik direktör en çok merak edilen konular arasında yer alırken, bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
SPOR HABERİ - Bomba iddia! Sergen Yalçın Galatasaray'a

Gözler, 30 Nisan'daki seçim öncesinde başkan adaylarının görüştükleri teknik adamlara çevrilirken Metin Öztürk yaptığı açıklamada, Antalyaspor'da başarılı işler yapan Nuri Şahin'i işaret etmişti.

SPOR HABERİ - Bomba iddia! Sergen Yalçın Galatasaray'a

Ancak güney ekibinin genç çalıştırıcıyı bırakmaya niyeti yok. Okan Buruk, Çağdaş Atan ve Ömer Erdoğan gibi isimler de her ne kadar Öztürk'ün hoca adayları arasında gösterilse de bomba bir iddia gündeme geldi.

SPOR HABERİ - Bomba iddia! Sergen Yalçın Galatasaray'a

O da Öztürk'ün Florya'nın başına getirmeyi düşündüğü Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğü iddiası...

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