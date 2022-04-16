SPOR HABERİ - Bomba iddia! Sergen Yalçın Galatasaray'a

Gözler, 30 Nisan'daki seçim öncesinde başkan adaylarının görüştükleri teknik adamlara çevrilirken Metin Öztürk yaptığı açıklamada, Antalyaspor'da başarılı işler yapan Nuri Şahin'i işaret etmişti.
Ancak güney ekibinin genç çalıştırıcıyı bırakmaya niyeti yok. Okan Buruk, Çağdaş Atan ve Ömer Erdoğan gibi isimler de her ne kadar Öztürk'ün hoca adayları arasında gösterilse de bomba bir iddia gündeme geldi.
O da Öztürk'ün Florya'nın başına getirmeyi düşündüğü Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğü iddiası...