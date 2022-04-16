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Metin Öztürk: Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun!

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün olağan divan kurulu toplantısında konuştu. 30 Nisan’da yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili olarak Öztürk, "Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:17
Metin Öztürk: Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun!

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

30 Nisan'da yapılacak seçimle ilgili konuşan Öztürk, "Söylenilecek şeyleri zaten 8 ay önce söylemiştik. Bugün biraz daha derinleşti. Sağ olsun Burak Elmas başkanımız, her iki başkan adayını da gerek mali raporları gerek yayın kuruluş ile ilgili sıkıntıları anlattı. Tablo çok parlak değil. Gördüğünüz gibi iki ekipte de çok kıymetli Galatasaraylılar var. Konusuna çok vakıf insanlar var. Eşref Hamamcıoğlu başkanımız bizim için çok değerli, her zaman her yerde söylüyorum. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun" dedi.

Metin Öztürk'ün konuşmasından önce Öztürk'ün ekibi tanıtıldı.

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