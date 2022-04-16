GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte teklif tarihi

Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Lyon yolcusu... Fransız ekip, yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt ile yaptığı görüşmede, Kerem'le ilgilendiklerini resmen bildirdi ve şartlarını sordu.

Söğüt, Pazartesi günü İstanbul'a olacak ve başkan Burak Elmas'la bir araya gelecek. Luyindama'nın sözleşmesinin 1.3 milyon euro'ya uzatıldığı ortamda Söğüt, Kerem'in sözleşmesini 500 bin euro'ya uzatmayı kabul etmişti.