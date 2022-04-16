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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte teklif tarihi

Spor haberi... Galatasaray'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu Fransa'da gündemdeki yerini koruyor. Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon'un 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olan kongrenin ardından Galatasaray'ın kulübün kapısını çalacağı ifade ediliyor. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte teklif tarihi

Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Lyon yolcusu... Fransız ekip, yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt ile yaptığı görüşmede, Kerem'le ilgilendiklerini resmen bildirdi ve şartlarını sordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte teklif tarihi

Söğüt, Pazartesi günü İstanbul'a olacak ve başkan Burak Elmas'la bir araya gelecek. Luyindama'nın sözleşmesinin 1.3 milyon euro'ya uzatıldığı ortamda Söğüt, Kerem'in sözleşmesini 500 bin euro'ya uzatmayı kabul etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte teklif tarihi

Ancak anlaşma sağlandığı dönemde Elmas'tan, "Uygun teklif geldiği zaman oturup konuşuruz" sözünü almıştı. 30 Nisan'da seçim yapılacağı için herhangi bir gelişme olması beklenmiyor ancak menajer Erkut Söğüt'ün Lyon'un şartlarını bildirmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte teklif tarihi

Yeni yönetimin seçilmesinin ardından da Lyon yöneticilerinin İstanbul'a gelmesi ve resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İşte teklif tarihi

KEREM POTTER YUVADAN UÇUYOR
Bu sezon özellikle milli takım ve Avrupa maçlarında ortaya koyduğu performan ile dikkatleri üzerine çeken Kerem'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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