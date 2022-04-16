GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Domenec Torrent girişimi! Son kez masaya oturacak

Cimbom'da iki başkan adayının da çalışmayacağını açıkladığı Domenec Torrent'in kulüple 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması ve Katalan hocanını gelecek sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret+200 bin Euro'luk şampiyonluk primi ise Torrent ile ayrılık konusunda Sarı-Kırmızılı kulübü bir hayli zorlayacak gibi gözüküyor.