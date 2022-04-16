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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Domenec Torrent girişimi! Son kez masaya oturacak

Cimbom'da gözler 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilmişken adayların teknik direktör noktasında kiminle anlaşacağı da merak konusu haline geldi. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk yola Torrent ile devam etmeyeceğini açıklamasının ardından Burak Elmas'tan da Torrent ile ilgili hamle geldi. İşte cimbomda teknik direktör konusundaki detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:46 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:49
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Domenec Torrent girişimi! Son kez masaya oturacak

Cimbom'da iki başkan adayının da çalışmayacağını açıkladığı Domenec Torrent'in kulüple 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması ve Katalan hocanını gelecek sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret+200 bin Euro'luk şampiyonluk primi ise Torrent ile ayrılık konusunda Sarı-Kırmızılı kulübü bir hayli zorlayacak gibi gözüküyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Domenec Torrent girişimi! Son kez masaya oturacak

Geçtiğimiz ocak ayında teknik direktör Fatih Terim'in görevine son veren ve Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın tavsiyesi ile Domenec Torrent'i takımın başına getiren Burak Elmas'ın ise her iki başkan adayının da çalışmayacağını açıkladığı Katalan hoca ile ayrılık sürecinde aktif rol oynamaya hazırlandığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Domenec Torrent girişimi! Son kez masaya oturacak

Takvim'in haberine göre Elmas'ın kendisinin takımın başına getirdiği Torrent ile yapacağı konuşmada, kulübün içinde yaşadığı kaos sebebiyle tazminat konusunda zorluk çıkarmamasını talep edeceği ve makul bir şekilde ayrılık sürecinin gerçekleşmesi için çabalayacağı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Domenec Torrent girişimi! Son kez masaya oturacak

Görevi teslim etmeden Torrent ile tazminatı hakkında bir görüşme yapmayı planlayan mevcut başkan Burak Elmas'ın, Katalan hocadan bu ayrılığın Galatasaray'a zarar vermemesi adına çabalayacağı ifade ediliyor. Gelecek yıl için 1.5 milyon Euro garanti ücret+200 bin Euro'luk şampiyonluk primi bulunan Torrent'in ise Elmas'ın bu talepleri karşısında vereceği cevap merak ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Domenec Torrent girişimi! Son kez masaya oturacak

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk yola yerli bir teknik adamla devam edileceğini Nuri Şahin ve Okan Buruk'un teknik direktör adayları arasında bulunduğunu açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Domenec Torrent girişimi! Son kez masaya oturacak

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ise şimdilik isim vermese de Rudi Garcia ve Claudio Ranieri gibi yabancı teknik adamlarla gelecek sezon için dirsek teması kurmuş durumda.

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