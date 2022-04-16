GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Domenec Torrent girişimi! Son kez masaya oturacak

Cimbom'da iki başkan adayının da çalışmayacağını açıkladığı Domenec Torrent'in kulüple 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması ve Katalan hocanını gelecek sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret+200 bin Euro'luk şampiyonluk primi ise Torrent ile ayrılık konusunda Sarı-Kırmızılı kulübü bir hayli zorlayacak gibi gözüküyor.
Geçtiğimiz ocak ayında teknik direktör Fatih Terim'in görevine son veren ve Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın tavsiyesi ile Domenec Torrent'i takımın başına getiren Burak Elmas'ın ise her iki başkan adayının da çalışmayacağını açıkladığı Katalan hoca ile ayrılık sürecinde aktif rol oynamaya hazırlandığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Elmas'ın kendisinin takımın başına getirdiği Torrent ile yapacağı konuşmada, kulübün içinde yaşadığı kaos sebebiyle tazminat konusunda zorluk çıkarmamasını talep edeceği ve makul bir şekilde ayrılık sürecinin gerçekleşmesi için çabalayacağı belirtiliyor.