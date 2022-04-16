GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas döneminde kasa doldu! Dikkat çeken rakam

Bu sezon sportif başarı yönünden kötü bir sezon geçiren Galatasaray, saha dışında tam tersi bir tablo çizdi. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, 1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 tarihleri arasını kapsayan 9 aylık süreçte, 1 Haziran 2020-28 Şubat 2021 dönemine oranla gelirlerini yüzde 95 oranında artırdı. Kulüp bu süreçte 28 milyon 187 bin 252 TL kar etti. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre mali tablonun ayrıntıları..

ARTAN GELiRLER: SPONSORLUK GELİRİ YÜZDE 97 YÜKSELDİ 1- 2021'de 149 milyon 588 bin TL sponsorluk geliri elde eden kulüp, Burak Elmas döneminde 293 milyon 982 milyon TL sponsorluk gelirini kasaya koydu (yüzde 97 artış).