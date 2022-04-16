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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas döneminde kasa doldu! Dikkat çeken rakam

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sonrası seçim kararı alınmıştı. Yapılan araştırmaya göre futbolda iyi sonuçlar alamayan sarı-kırmızılı kulübün, mali anlamda ise tam tersi bir süreç yaşadığı ortaya çıktı. İşte Burak Elmas döneminde edilen kar ve detayları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 08:38
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas döneminde kasa doldu! Dikkat çeken rakam

Bu sezon sportif başarı yönünden kötü bir sezon geçiren Galatasaray, saha dışında tam tersi bir tablo çizdi. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, 1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 tarihleri arasını kapsayan 9 aylık süreçte, 1 Haziran 2020-28 Şubat 2021 dönemine oranla gelirlerini yüzde 95 oranında artırdı. Kulüp bu süreçte 28 milyon 187 bin 252 TL kar etti. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre mali tablonun ayrıntıları..

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas döneminde kasa doldu! Dikkat çeken rakam

ARTAN GELiRLER: SPONSORLUK GELİRİ YÜZDE 97 YÜKSELDİ

1- 2021'de 149 milyon 588 bin TL sponsorluk geliri elde eden kulüp, Burak Elmas döneminde 293 milyon 982 milyon TL sponsorluk gelirini kasaya koydu (yüzde 97 artış).

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas döneminde kasa doldu! Dikkat çeken rakam

2- Futbol takımının bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalması mali tabloya tam anlamıyla doping etkisi yaptı. 2021 yılında aynı kupada Glasgow Rangers'a ön elemelerde kaybederek havlu atan Galatasaray'ın UEFA geliri 12 milyon 849 bin TL'de kaldı. Bu sezon UEFA geliri tam 11.5 kat artarak 161 milyon 629 bin TL'ye ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas döneminde kasa doldu! Dikkat çeken rakam

3- Pandeminin etkisinin azalmasına bağlı olarak statlara taraftar alımının başlaması maç günü ve loca satış gelirlerini yüzde 138 artırdı. Bilet ve loca geliri 42 milyon 318 bin'den 100 milyon 717 bin TL'ye yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas döneminde kasa doldu! Dikkat çeken rakam

4- Mağazacılık gelirleri yüzde 96 oranında arttı. 2021'de 73 milyon 741 bin TL olan mağazacılık satış geliri, 9 aylık dönemde 144 milyon 623 TL olarak gerçekleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas döneminde kasa doldu! Dikkat çeken rakam

AZALAN GELiRLER: YAYIN GELİRİ 22 MİLYON TL DÜŞTÜ

1- Yayın hakkı gelirleri 2021 yılına göre yüzde 16 azaldı. 2021'de 137 milyon 678 bin TL olan yayın hakkı geliri, 115 milyon 847 bin TL'ye indi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas döneminde kasa doldu! Dikkat çeken rakam

2- Transfer bedeli geliri 2021'e göre yüzde 54 düştü. 2021'de 16 milyon 627 bin TL transfer geliri elde eden Galatasaray, bu yıl 7 milyon 629 bin TL kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas döneminde kasa doldu! Dikkat çeken rakam

SONUÇ: 9 AYDA 28 MİLYON 187 BİN TL KAR EDİLDİ

Galatasaray, 9 aylık Burak Elmas döneminde 824 milyon 452 bin TL gelir elde etti. 2021'de bu rakam 422 milyon 462 bin TL idi.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas döneminde kasa doldu! Dikkat çeken rakam

Futbolcu ücretlerinin de yer aldığı satışların maliyeti kalemi 2021 yılına göre yüzde 30'luk bir artış gösterse de sarı kırmızılı kulüp, 28 milyon 187 bin 252 TL brüt kar elde etti. Geçen yıl kulüp 190 milyon TL zarar etmişti.

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