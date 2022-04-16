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GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis hedefinin uzağında kaldı! Bonus maddesi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, beklentileri şu ana kadar karşılayamadı. Fransız golcü, kontratına koydurduğu performans bonusuna da uzak kaldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 08:16
GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis hedefinin uzağında kaldı! Bonus maddesi...

Galatasaray'da, devre arasında büyük beklentilerle takıma katılan Bafetimbi Gomis'te büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis hedefinin uzağında kaldı! Bonus maddesi...

Sarı-kırmızılı takıma transfer olurken sözleşmesine atacağı 15 gol ve yapacağı 5 asist için bonus maddesi koyduran Gomis, ligin sonu yaklaşırken hedefinin uzağında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis hedefinin uzağında kaldı! Bonus maddesi...

5 golü bulunan oyuncunun prim almaya hak kazanması için kalan haftalarda 10 gol ve 5 asist üretmesi gerekiyor.

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