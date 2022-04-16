GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis hedefinin uzağında kaldı! Bonus maddesi...

Galatasaray'da, devre arasında büyük beklentilerle takıma katılan Bafetimbi Gomis'te büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.
Galatasaray'da, devre arasında büyük beklentilerle takıma katılan Bafetimbi Gomis'te büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı takıma transfer olurken sözleşmesine atacağı 15 gol ve yapacağı 5 asist için bonus maddesi koyduran Gomis, ligin sonu yaklaşırken hedefinin uzağında kaldı.
5 golü bulunan oyuncunun prim almaya hak kazanması için kalan haftalarda 10 gol ve 5 asist üretmesi gerekiyor.
Ancak derbideki etkisiz futboluyla Torrent'in de gözünden düşen Gomis'in kalan haftalarda maçlara kulübede başlaması bekleniyor.
Fransız forvet bu sezon çıktığı 8 Süper Lig maçında 5 gol kaydetti.