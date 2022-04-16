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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan veda sözleri! "Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yaşadıklarımızı yaşayacak"

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, Galatasaray başkanı olarak son konuşmasını yaptığını belirterek, "Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte kıymetli arkadaşları, taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum, onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 14:22
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan veda sözleri! "Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yaşadıklarımızı yaşayacak"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Duygusal bir konuşma yapan Elmas, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ın değerleri ve aile bütünlüğü uzun zamandır tehdit altında. Divan Başkanımız bugün birkaç önemli slayt koydu. Şunu görüyoruz ki, ağızda değil gönülde hissederek Galatasaray'ın içinde bulunduğu tehlikeli durumu fark ederek mücadele etmek şart.

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte kıymetli arkadaşları, taşın altına ellerini soktular. Sizlere garanti ediyorum, onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir durum değil.

Sizlerden çok önemli bir ricam var. 30 Nisan'da kim seçilirse seçilsin, azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasına değil, çoğunluğun desteğiyle Galatasaray'a hizmet etmelerine izin verin. Görev sürelerini tamamlamalarına izin verelim.

"AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL"

Attila İlhan'ın da söylediği gibi 'ayrılıklar da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili'

Bugün size son konuşmamı yapıyorum. Galatasaray'da birçok ayrışma oldu ama şunun teminatını verebilirim: Her ne olursa olsun olağan genel kurulumuzun ileriye dönük bir yara açmasına ve önünde sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu, artık ileriye bakmak lazım."

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