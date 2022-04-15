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Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Vedat Muriqi transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Kosovalı golcünün sezonun sona ermesinin ardından kulübü Lazio'ya döneceği ifade edildi. İtalyan ekibinin gelecek planları arasında yer almayan 27 yaşındaki futbolcunun rotasının Türkiye olabileceği öne sürüldü. Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın devreye girdiği ve iki ezeli rakibin transfer yarışına girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 19:14 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 19:15
BURAK ŞENTÜRK
Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İtalyan ekibi Lazio'da gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi, 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla İspanyol temsilcisi Mallorca'ya kiralandı.

Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

27 yaşındaki futbolcu, La Liga'da kısa sürede kalitesini gösterdi. Hızlı bir etki yaratan Muriqi, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla beğeni topladı.

Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

LAZIO'YA DÖNECEK!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Mallorca, küme düşmekten kurtulup kurtulmadıklarına bakılmaksızın Muriqi'in opsiyonunu kullanmayacak.

Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İspanyol ekibinden ayrılacak olan Kosovalı golcü, bonservisini elinde bulunduran Lazio'ya dönecek.

Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

FENERBAHÇE'DEN SONRA GALATASARAY...
Transferde yeni adresi merak konusu olan Vedat Muriqi'in Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi. Bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu golcü futbolcu için Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürüldü.

Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki ezeli rakibin transferi için yarıştığı Kosovalı hücum oyuncusuna gelecek planları arasında yer vermeyen Lazio'nun anlaşma zemini aradığı ifade edildi.

Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Çizme ekibindeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Vedat Muriqi'in Transfermarkt'daki değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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