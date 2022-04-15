Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İtalyan ekibi Lazio'da gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi, 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla İspanyol temsilcisi Mallorca'ya kiralandı.
İtalyan ekibi Lazio'da gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi, 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla İspanyol temsilcisi Mallorca'ya kiralandı.
27 yaşındaki futbolcu, La Liga'da kısa sürede kalitesini gösterdi. Hızlı bir etki yaratan Muriqi, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla beğeni topladı.
LAZIO'YA DÖNECEK!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Mallorca, küme düşmekten kurtulup kurtulmadıklarına bakılmaksızın Muriqi'in opsiyonunu kullanmayacak.
İspanyol ekibinden ayrılacak olan Kosovalı golcü, bonservisini elinde bulunduran Lazio'ya dönecek.
FENERBAHÇE'DEN SONRA GALATASARAY...
Transferde yeni adresi merak konusu olan Vedat Muriqi'in Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi. Bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu golcü futbolcu için Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürüldü.
İki ezeli rakibin transferi için yarıştığı Kosovalı hücum oyuncusuna gelecek planları arasında yer vermeyen Lazio'nun anlaşma zemini aradığı ifade edildi.
Çizme ekibindeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Vedat Muriqi'in Transfermarkt'daki değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.