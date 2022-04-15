Transferde Vedat Muriqi savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İspanyol ekibinden ayrılacak olan Kosovalı golcü, bonservisini elinde bulunduran Lazio 'ya dönecek.

FENERBAHÇE'DEN SONRA GALATASARAY...

Transferde yeni adresi merak konusu olan Vedat Muriqi'in Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi. Bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu golcü futbolcu için Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürüldü.