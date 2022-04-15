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Metin Öztürk'ten Antalyaspor'a Nuri Şahin yanıtı!

Metin Öztürk'ün açıklamalarının ardından adı Galatasaray ile anılmaya başlanan Nuri Şahin için, Antalyaspor'dan açıklama gelmişti. Öztürk'ten Antalyaspor'a yanıt geldi. İşte o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 16:27
Metin Öztürk'ten Antalyaspor'a Nuri Şahin yanıtı!

Metin Öztürk'ün açıklamalarının ardından adı Galatasaray ile anılmaya başlanan Nuri Şahin için, Antalyaspor'dan açıklama gelmişti. Öztürk'ten Antalyaspor'a yanıt geldi.

İşte o açıklama;

Gelecek sezon planlamasında yerli hoca düşündüğümüzü söylediğimizde medya ve taraftarın aklına gelen 4-5 hocadan biri de Antalyaspor'un başarılı hocası Nuri Şahin oldu. Her demecimde net olarak, "Biz kendi başarımız için başka kulüplerin oyuncu ve hocalarının kafasını karıştırmayız. Nuri Şahin hocamız eminim önümüzdeki 4-5 yıl içinde önce Antalyaspor'a ardından da Milli Takımımıza hoca olarak önemli katkılar yapacaktır" dememe rağmen medyada konunun hala sürüyor olması hepimizi üzüyor. Konuyu burada kapatıp Galatasarayımızın ana sorunlarına odaklanmakta fayda var. Başka takımlarla lüzumsuz polemik bize uymaz. Gerek Antalyaspor gerekse başarılı başkanı Sayın Aziz Çetin ve ekibine lig maratonunda başarılar diliyorum.

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