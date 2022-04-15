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Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! Arturo Vidal

Bir yandan seçim bilmecesi yaşayan Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar için bu doğrultuda Şili basınında flaş bir haber yayınlandı. Buna göre sezon sonunda Inter'den ayrılacak olan Vidal için seçeneklerden birisi de Galatasaray. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 09:34
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! Arturo Vidal

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, son olarak Fenerbahçe karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bir yandan seçim karmaşası yaşanan sarı kırmızılılarda diğer yandan gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor.

Devre arasında Erick Pulgar'ı kiralayan Aslan, Şilili orta sahadan memnun kalmadı. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda gelecek sezon için orta saha arayışlarını sürdürürken, Şili basınından müjdeli haber geldi.

SEÇENEKLERDEN BİRİ GALATASARAY!

Sezon sonunda Inter'den ayrılması beklenen Arturo Vidal için, Şili basını flaş bir haber yayınladı. Buna göre Flamengo ile görüşme halinde olan yıldız orta sahanın seçeneklerinden birisinin de Galatasaray olduğu yazıldı.

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