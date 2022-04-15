GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Hirving Lozano'yu Türkiye'ye getirdi!

Meksikalı futbolcu, ülkesinden ayrılırken ESPN'e verdiği röportajda, " Galatasaray ile 1 ay idmanlara çıkacağım. Eğer anlaşırsak imzalar atılacak" şeklinde konuşmuştu. Lozano, açıklamasının ardından ülkesinden Türkiye 'ye gelmek üzere yola çıkan futbolcu İstanbul'a vardı.

Futbola UNAM Pumas'ta başlayan Lozano, aynı kulübün A takımında 22 maça çıktı, 1 gol, 1 asist yaptı. Bryan Lozano, en büyük hayalinin 26 yaşındaki ağabeyi Hirving Lozano ile birlikte oynamak olduğu ifade etti.