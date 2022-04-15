Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Hirving Lozano'yu Türkiye'ye getirdi!

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Hirving Lozano'yu Türkiye'ye getirdi!

Galatasaray'da gündeme Napoli'de forma giyen Hirving Lozano'nun kardeşi olan Bryan Lozano geldi. Sarı-kırmızılı ekip 25 yaşındaki futbolcuyu denemek için Florya'ya davet etti. Sarı-kırmızılı ekibin daveti üzerine Türkiye'ye gelmek üzere ülkesinden yola çıkan Meksikalı futbolcu 1 aylık deneme sürecinin ardından beğenilmesi durumunda kadroya dahil edilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 09:34
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Hirving Lozano hamlesi! Denemeye geliyor

Meksikalı futbolcu, ülkesinden ayrılırken ESPN'e verdiği röportajda, "Galatasaray ile 1 ay idmanlara çıkacağım. Eğer anlaşırsak imzalar atılacak" şeklinde konuşmuştu. Lozano, açıklamasının ardından ülkesinden Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan futbolcu İstanbul'a vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Hirving Lozano hamlesi! Denemeye geliyor

25 yaşındaki Bryan Lozano, sol ayağına hakimiyetiyle dikkat çekiyor. 1.67 boyunda olan Lozano sağ kanatta forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Hirving Lozano hamlesi! Denemeye geliyor

Futbola UNAM Pumas'ta başlayan Lozano, aynı kulübün A takımında 22 maça çıktı, 1 gol, 1 asist yaptı. Bryan Lozano, en büyük hayalinin 26 yaşındaki ağabeyi Hirving Lozano ile birlikte oynamak olduğu ifade etti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha!
Metin Öztürk bombayı patlatıyor! İşte getireceği ilk isim
15 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu?
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan Hirving Lozano hamlesi! Cimbom'dan Hirving Lozano hamlesi! 09:20
Trabzonspor - Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - Karagümrük maçı saat kaçta? 09:17
Kartal'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Kartal'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! 08:59
F.Bahçe'de Talisca mesaisi! Görüşme gerçekleşti F.Bahçe'de Talisca mesaisi! Görüşme gerçekleşti 08:54
Kartal'a tanıdık orta saha! Belözoğlu hayranı... Kartal'a tanıdık orta saha! Belözoğlu hayranı... 08:09
Beşiktaş Sörloth'u bu taktikle bitirecek! Beşiktaş Sörloth'u bu taktikle bitirecek! 07:56
Daha Eski
İbre İsmail Kartal'a mı döndü? O detay... İbre İsmail Kartal'a mı döndü? O detay... 07:33
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:48
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! 00:48
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:40
Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! 00:21
Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması 00:20