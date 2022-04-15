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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da çıldırtan Erick Pulgar detayı!

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray'da devre arasında kadroyaErick Pulgar katılmıştı. Şilili orta sahanın aldığı süreler sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. Süper Lig'de 5 maçta görev yapan Pulgar'ın 90 dakika oynadığı maç sayısı yok. Şilili futbolcu Galatasaray'dab 11.8 milyon TL kazanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 18:08
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da çıldırtan Erick Pulgar detayı...

Sarı-Kırmızılılar devre arası transfer döneminde Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes için uğraşmış ancak transferi Beşiktaş bitirmişti. Cimbom daha sonra Erick Pulgar'a yöneldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da çıldırtan Erick Pulgar detayı...

Başkan Burak Elmas, Şilili orta sahayı transfer etti ama Şilili oyuncu sonrasında ortalıkta gözükmedi. Süper Lig'de 5 maçta görev yapan Pulgar'ın 90 dakika oynadığı maç sayısı yok…

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da çıldırtan Erick Pulgar detayı...

28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçında 8, Kayserispor'a karşı 10, Göztepe maçında 61, Konyaspor'a karşı 59 ve Karagümrük karşılaşmasında 26 dakika sahada kaldı. Görev aldığı dakikalar boyunca gol ve asist üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da çıldırtan Erick Pulgar detayı...

Takvim'in haberine göre; Erick Pulgar'ın Süper Lig dışında dostluk maçında da 46 dakika süre alması dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da çıldırtan Erick Pulgar detayı...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Dinamo Kiev ile oynanan mücadelede Pulgar'ı ilk 11'de sahaya sürdü ancak ikinci yarını başında oyundan aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da çıldırtan Erick Pulgar detayı...

Erick Pulgar yarım sezon için Galatasaray ile 750 bin Euro karşılığında anlaştı... Şilili orta saha oyuncusu Sarı-Kırmızılılar'dan 11.8 milyon lira almış olacak...

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