GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transferi belli oldu! Alexis Sanchez...

Geçen başkanlık seçimi öncesi Hakan Çalhanoğlu ile anlaşan ancak kongreden mağlup ayrılan Metin Öztürk, bir kez daha transfer çalışmalarına başladı.
İtalyan medyasından Tutto Mercato'ya göre; Galatasaray, Inter'in Şilili futbolcusu Alexis Sanchez'in durumunu sordu. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri Fernando Felicevich ile görüşen ekibin, Metin Öztürk'ün yönetim kadrosundan isimler olduğu iddia edildi ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.
BEDELSİZ GELECEK
Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sanchez'in, yüksek maaşı nedeniyle bonservis bedeli alınmadan gönderileceği söyleniyor. Sanchez'e İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den West Ham ve Arjantin'den River Plate'in de ilgi gösterdiği belirtiliyor.