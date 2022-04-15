GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transferi belli oldu! Alexis Sanchez...

Udinese, Barcelona, Arsenal Manchester United ve Inter gibi takımların formasını terleten Sanchez'in kulüp kariyerinde 612 maçı bulunuyor. Yıldız futbolcu 178 gol atarken, 141 asist yaptı.

106 MİLYON ÖDENDİ

Futbola ülkesinde Cobreloa'da başlayan Alexis Sanchez, 2006'da Udinese'ye 3 milyon euro'ya gitti. Colo Colo ve River Plate'e birer kez kiralanan Şilili yıldız, 2011'de 26 milyon euro'ya Barcelona'ya geçti. 2014'te Arsenal'e 42.5, 2018'de M. United'a 34 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sanchez için toplam 106 milyon 650 bin euro bonservis ödendi.