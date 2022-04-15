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GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transferi belli oldu! Alexis Sanchez...

Spor haberi... Galatasaray'da seçimin en güçlü adaylarından biri konumunda bulunan Metin Öztürk'ün seçilmesi halinde ilk transferi belli oldu. Buna göre; İtalyan basını, Galatasaray'ın Şilili futbolcuyla ilgilendiğini duyurdu. Alexis Sanchez'in menajeri Felicevich ile görüşen başkan adayı Öztürk'e yeşil ışık yandı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transfer belli oldu! Alexis Sanchez...

Geçen başkanlık seçimi öncesi Hakan Çalhanoğlu ile anlaşan ancak kongreden mağlup ayrılan Metin Öztürk, bir kez daha transfer çalışmalarına başladı.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transfer belli oldu! Alexis Sanchez...

İtalyan medyasından Tutto Mercato'ya göre; Galatasaray, Inter'in Şilili futbolcusu Alexis Sanchez'in durumunu sordu. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri Fernando Felicevich ile görüşen ekibin, Metin Öztürk'ün yönetim kadrosundan isimler olduğu iddia edildi ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transfer belli oldu! Alexis Sanchez...

BEDELSİZ GELECEK
Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sanchez'in, yüksek maaşı nedeniyle bonservis bedeli alınmadan gönderileceği söyleniyor. Sanchez'e İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den West Ham ve Arjantin'den River Plate'in de ilgi gösterdiği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transfer belli oldu! Alexis Sanchez...

Udinese, Barcelona, Arsenal Manchester United ve Inter gibi takımların formasını terleten Sanchez'in kulüp kariyerinde 612 maçı bulunuyor. Yıldız futbolcu 178 gol atarken, 141 asist yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transfer belli oldu! Alexis Sanchez...

106 MİLYON ÖDENDİ
Futbola ülkesinde Cobreloa'da başlayan Alexis Sanchez, 2006'da Udinese'ye 3 milyon euro'ya gitti. Colo Colo ve River Plate'e birer kez kiralanan Şilili yıldız, 2011'de 26 milyon euro'ya Barcelona'ya geçti. 2014'te Arsenal'e 42.5, 2018'de M. United'a 34 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sanchez için toplam 106 milyon 650 bin euro bonservis ödendi.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transfer belli oldu! Alexis Sanchez...

HEDEF ÜST ÜSTE İKİ ŞAMPİYONLUK
Başkan adayı Metin Öztürk, seçilmeleri halinde iki yıl üst üste şampiyon olacaklarını iddia etti. "Galatasaray'ın sorunlarının çoğu finansal. Sahadaki, masadaki ve kasadaki işleri çözmek için bir iş insanı bakış açısına ihtiyaç var" diyen Metin Öztürk, "İki yıl üst üste şampiyonluk hedefimiz. Bu popülist bir söylem değil. Herkesin bütçesi 25-30 milyon euro olacak" yorumunu yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transfer belli oldu! Alexis Sanchez...

YILDIZLAR GELECEK
Metin Öztürk, Galatasaray'ın küçülerek ilerleyemeyeceğini savunurken, "2-3 orta saha oyuncusu şart. Galatasaray yıldız futbolcu transferini her zaman yapacak. Doğru fiyata yıldız futbolcu gelirse harika. Kiralık gidenler de dönecekler" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transfer belli oldu! Alexis Sanchez...

ZAMANI YANLIŞTI
Fatih Terim konusunda Öztürk, şunları söyledi: Hoca 3 yıl takımı çalıştırdı, 3 hafta sonra PSV maçı vardı, kimse hoca değiştirmezdi.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ün ilk transfer belli oldu! Alexis Sanchez...

1 yıllığına gelip hocayla çalışacaktık. Sezon sonu yeniden seçime gidecektik. Başarılıysak devam ederdik. Fatih hoca başarılıysa devam ederdi. Yolun yarısında hocayla yolu ayırmazdık. 28 Mayıs 2022'de seçime giderdik.

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