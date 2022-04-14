Gün sayıyorlar

Emre Akbaba Alanyaspor'da Okan Kocuk Giresunspor'da Yunus Akgün ise Adana Demir'de harika bir sezon geçiriyor. Üç oyuncunun da geri dönmesi gündemde... Yunus Akgün için İtalya'dan teklifler var ve Galatasaray'ın yeni yönetimi izin verirse yurt dışında şansını denemek istiyor. Buna karşılık Emre Akbaba ve Okan Kocuk ise yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. Nitekim Emre de, daha çok oynayıp ritim yakalamak için Alanya'ya gittiğini belirterek, "Galatasaray'da 1 sene sözleşmem kaldı. Dönüp kendimi ispatlamak istiyorum" dedi.