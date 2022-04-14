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Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon sonu büyük hareketlilik yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda 9 oyuncunun sözleşmesi biterken, kiralık giden 17 futbolcu da takıma geri dönecek. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 16:16
Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da sezon sonu büyük değişim yaşanacak. Bu sezon toplam 15 oyuncuyu transfer eden sarı kırmızılı ekipte, sezon sonu vedalar olacak.

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Galatasaray'da Haziran ayı itibari ile 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. İşte sezon sonu veda edilecek isimler:

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Arda Turan

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Babel

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Feghouli

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Fatih Öztürk

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Semih Kaya

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Bartuğ Elmaz (Marsilya ile anlaştı)

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Kiralık olarak kadroya katılan 3 ismin de satın alma opsiyonu bulunmuyor. Sezon sonu takımlarına dönecek isimler:

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Pena > Barcelona

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Pulgar > Fiorentina

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Halil Dervişoğlu > Brentford

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

17 İSİM DÖNÜYOR

TRT Spor'un derlediği habere göre; Galatasaray'da sezon sonunda 17 futbolcu ise kiradan dönecek. Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Sekidika ve Ozornwafor yeni sezonda kadroda olacak.

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Al Taawon'a kiralanan Christian Luyindama'nın ise satış opsiyonu zorunlu değil. Suudi Arabistan ekibi, Demokratik Kongolu stoperi kadroda düşünmez ise Luyindama'da sarı kırmızılı takıma dönebilir.

Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

Alt liglere kiralanan 7 genç futbolcu da önümüzdeki sezon tekrar Galatasaray forması giyecek. Atalay Babacan, Abdussamed Karnucu, Erkan Süer, Süleyman Luş, Berk Balaban, Ali Yavuz ile Gökhan Güney sezon başı kampında olacak.

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