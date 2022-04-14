Galatasaray'da sezon sonu ortalık karışacak! Tam 26 futbolcu...

17 İSİM DÖNÜYOR
TRT Spor'un derlediği habere göre; Galatasaray'da sezon sonunda 17 futbolcu ise kiradan dönecek. Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Sekidika ve Ozornwafor yeni sezonda kadroda olacak.
Al Taawon'a kiralanan Christian Luyindama'nın ise satış opsiyonu zorunlu değil. Suudi Arabistan ekibi, Demokratik Kongolu stoperi kadroda düşünmez ise Luyindama'da sarı kırmızılı takıma dönebilir.
Alt liglere kiralanan 7 genç futbolcu da önümüzdeki sezon tekrar Galatasaray forması giyecek. Atalay Babacan, Abdussamed Karnucu, Erkan Süer, Süleyman Luş, Berk Balaban, Ali Yavuz ile Gökhan Güney sezon başı kampında olacak.