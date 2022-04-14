GALATASARAY HABERLERİ - Başakşehir'den Mbaye Diagne sürprizi! Görüşmeler...

Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte o detay...

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Mbaye Diagne'nin Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı.