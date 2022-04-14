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GALATASARAY HABERLERİ - Başakşehir'den Mbaye Diagne sürprizi! Görüşmeler...

Son dakika Galatasaray haberleri... Yaşadığı sakatlık sonrası Galatasaray'la anlaşarak mukavelesini fesheden Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le görüştüğü öğrenildi. Öte yandan tecrübeli isme İngiltere'den de talip var. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 07:49
GALATASARAY HABERLERİ - Başakşehir'den Mbaye Diagne sürprizi! Görüşmeler...

Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte o detay...

GALATASARAY HABERLERİ - Başakşehir'den Mbaye Diagne sürprizi! Görüşmeler...

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın ara transfer döneminde sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Mbaye Diagne'nin Başakşehir ile görüştüğü ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Başakşehir'den Mbaye Diagne sürprizi! Görüşmeler...

Şu an boşta olan futbolcuya İngiltere'nin West Bromwich takımının da teklif yaptığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Başakşehir'den Mbaye Diagne sürprizi! Görüşmeler...

İngilizler Diagne'yi fırsat transferi olarak görürken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da Senegalli forveti çok istediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Başakşehir'den Mbaye Diagne sürprizi! Görüşmeler...

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 62 karşılaşmada 26 gol atarken 4 de asist yaptı.

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