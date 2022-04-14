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GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ten flaş Fatih Terim açıklaması! "Seçilmemiz halinde..."

Spor haberi... Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, katıldığı bir youtube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen konuların başında gelen teknik direktör hakkında da konuşan Öztürk Terim ile ilgili bir soru üzerine "Fatih Hoca olmaz. Kendisi de istemez. Bizim yeni Fatih Terim'i bulmamız lazım" ifadesini kullandı. Ayrıca, "Çok başarılı buluyorum" diyerek Nuri Şahin'i işaret etti. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ten flaş Fatih Terim açıklaması! "Seçilmemiz halinde..."

Galatasaray'da Domenec Torrent tartışılırken Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilmeleri halinde yerli bir teknik adamla çalışmayı düşündüklerini söyledi. Ajans 1905 Youtube kanalına konuşan Öztürk, Fatih Terim'le ilgili bir soru üzerine, "Fatih Hoca olmaz. Kendisi de istemez. Bizim yeni Fatih Terim'i bulmamız lazım."

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ten flaş Fatih Terim açıklaması! "Seçilmemiz halinde..."

"Yeni Fatih Terim benim bildiğim kadarıyla Belçika'da, İtalya'da yok. Biz Türkiye'den bulacağız" dedi. Nuri Şahin'i beğendiğini gizlemeyen Öztürk, "Nuri Şahin, Antalya'da harika işler yapıyor. 5-6 sene sonra Milli Takım'da da çok iyi işler yapacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ten flaş Fatih Terim açıklaması! "Seçilmemiz halinde..."

OKAN BURUK BİZİM DEĞERİMİZ
"Ama Nuri Hoca'nın da kafasını karıştırmamak lazım. Antalyaspor yönetimine de saygısızlık yapmamak lazım" diye de ekleyen Öztürk, Okan Buruk iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: "Okan Buruk bizim değerimiz. Galatasaray'da bir kredisi var."

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ten flaş Fatih Terim açıklaması! "Seçilmemiz halinde..."

"Fakat bizim elimizde şu anda bir kontrat var. Torrent kalan maçlarda şapkadan tavşan çıkarır mı bilmiyorum. Bizim 2.5 milyon euro harcayacak durumumuz yok."

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ten flaş Fatih Terim açıklaması! "Seçilmemiz halinde..."

Dursun Özbek yönetiminde görev yapan Levent Nazifoğlu'nun Florya'nın başında olacağını duyuran Öztürk, "Seçilirsek, Levent Nazifoğlu futbolun yani Florya'nın başına geçecek" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ten flaş Fatih Terim açıklaması! "Seçilmemiz halinde..."

KALECİ ALACAĞIZ
Başkan adayı Metin Öztürk, Giresunspor'da kiralık forma giyen Okan Kocuk'un takıma dönmesini istediklerini belirtirken alternatif kaleci arayacaklarını da duyurdu.

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