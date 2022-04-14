GALATASARAY HABERİ - Metin Öztürk'ten flaş Fatih Terim açıklaması! "Seçilmemiz halinde..."

Galatasaray'da Domenec Torrent tartışılırken Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilmeleri halinde yerli bir teknik adamla çalışmayı düşündüklerini söyledi. Ajans 1905 Youtube kanalına konuşan Öztürk, Fatih Terim'le ilgili bir soru üzerine, "Fatih Hoca olmaz. Kendisi de istemez. Bizim yeni Fatih Terim'i bulmamız lazım."

"Yeni Fatih Terim benim bildiğim kadarıyla Belçika'da, İtalya'da yok. Biz Türkiye'den bulacağız" dedi. Nuri Şahin'i beğendiğini gizlemeyen Öztürk, "Nuri Şahin, Antalya'da harika işler yapıyor. 5-6 sene sonra Milli Takım'da da çok iyi işler yapacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.