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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan seçim sözleri! "Maalesef..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü, başkan Burak Elmas ve yönetiminin düzenlenen genel kurulda ibra edilmemesinin ardından seçime gidecek. Sarı-kırmızılılarda başkan adaylığını açıklayan iki isim Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk oldu. Burak Elmas, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği İftar Yemeği'nde yaptığı açıklamada, göreve gelen başkan için her türlü bilgiyi vermeye hazır olduklarını söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:28
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan seçim sözleri! "Maalesef..."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği İftar Yemeği'nde açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas, "Galatasaray Başkanı olarak son kez karşınızdayım. Artık Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini kenara bırakıp, Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir Galatasaray için mücadele etmeliyiz. Maalesef bir alışkanlık var. Eskilerde hep bir şey söylerlerdi. Galatasaray'a bir şey olmaz diye. Hayır olur." dedi.

"Bizler Genel Kurulumuzun kararına saygı göstererek Galatasaray'ın iradesi doğrultusunda seçim ilan ettik." diyen Burak Elmas, "Değerli iki Galatasaraylı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk kıymetli ekipleriyle birlikte taşın altına ellerini koydular. Bizler de onlar geldiği andan itibaren hızlı şekilde adapte olabilecekleri şekilde göreve gelmeleri için istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız." dedi.

Galatasaray'ın başkanı, "Başkanımız kim olursa olsun seçildikten sonra Galatasaray konuları ortada olmak kaydıyla onları çalıştırmaya teşvik etmeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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