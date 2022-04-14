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Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu! Okan Buruk...

Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu. Teknik adam konusuna değinen Öztürk, "Hiçbir teknik adamla şu anda görüşmemiz olmadı. Sayın Nuri Şahin ile sezon sonu görüşme yapabiliriz. Okan Buruk dahil birçok hoca adayımız var. Planlıyız." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:28 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:35
Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu! Okan Buruk...

Galatasaray Başkan adayı Mestin Öztürk açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI:

Yeni teknik direktör için sezon sonunu beklemek lazım. Elimizdeki hocanın performansı kötü. Devam eden de bir kontratı var. Bu hepimiz için geçerli. Aslolan Galatasaray'ın ileri gitmesi. Bir hoca değişikliği olacaksa kesinlikle Türk hoca olmasını isterim.

Nuri Hoca çok başarılı. Hiçbir hoca ile görüşmemiz yok. Sezon sonunda hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Biz koşa koşa Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla görüşeceğiz. Kimler olacağını tahmin ediyorsunuz.

Nuri Hocamız bir pırlantadır. 4-5 sene sonra milli takımın hocası olacaktır. Okan Buruk dahil birçok hoca adayı var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz.

Fatih Hocamızı çok seviyoruz ama Fatih Hocayı bir rahat bırakmamız, yeni Fatih Hocalar bulmamız gerekiyor.

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