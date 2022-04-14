Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'dan flaş Domenec Torrent sözleri!

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent performansıyla eleştiriliyor. Şimdiye kadar bekleneni veremeyen İspanyol çalıştırıcının sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu oldu. Galatasaray'ın başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktör konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Torrent'in gelecek planlarında yer almadığını ifade etti.



İşte o sözler...

Domenec Torrent: Geçen dönemde yetki bizde olsaydı Fatih hoca ile sezon ortasında yolları ayırmazdık, ilk tercihimiz de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sayın Torrent, bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok.

Torrent'i ligin son maçına kadar elinden geldiğince işini yapar tutmak önemli, zira TFF lig maçlarında galibiyet başına 2,7 milyon TL prim ödüyor.

Futbol şubemizi yönetecek profesyonel ekibimizin elinde DNA'sı Galatasaray ile uyuşacak kısa aday listesi var. Teknik direktörde bulunması gereken yetkinlikleri ve buna bağlı performans kriterlerimizi hazırladık.