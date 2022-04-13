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SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

Spor haberi... Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri teknik direktör... Sarı-Kırmızılılar'ın iki başkan adayı Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu şimdiden arayışlara başladı. Öztürk'ün listesinde Bielsa ve Nuri Şahin var. Hamamcıoğlu ise Garcia ve Ranieri'yle temas halinde. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından büyük umutlar ve hedeflerle takımın başına getirilen teknik direktör Domenec Torrent için geri sayım başladı. Geldiğinden bu yana oyuncuları harekete geçiremeyen ve her maç eleştirilen İspanyol çalıştırıcı için Fenerbahçe mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu.

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

Oyuncu tercihleri ve yaptığı değişiklikler yine büyük tepki çekerken 30 Nisan'daki kongrede yarışmaya hazırlanan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun kafasındaki resim de netleşti. İki başkan adayı, seçilmesi halinde Torrent ile devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

TAZMİNAT PAZARLIĞI YAPILACAK
Bir yıl daha sözleşmesi bulunsa da Öztürk ve Hamamcıoğlu, sezon sonunda teknik direktör Domenec Torrent'le masaya oturup en az zararla takımdan göndermenin planlarını yapıyor. Seçime sayılı günler kala başkan adaylarının teknik direktör adayları da netleşmeye başladı.

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

Metin Öztürk yabancı hoca olarak geçen dönem olduğu gibi Marcelo Bielsa üzerinde dururken yerli isimlerden Nuri Şahin'i düşünüyor. Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde ise iki yabancı aday var: Rudi Garcia ve Claudio Ranieri... Başkan adaylarının 30 Nisan'daki seçime kadar çalışacakları hocayı netleştirmesi bekleniyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

14 PUAN TOPLAYABİLDİ
En büyük başarısı Guardiola'nın yardımcılığını yapmak olan Torrent, G.Saray tarihinin en düşük puan ortalamasının sahibi oldu. Katalan teknik adamla Galatasaray 12 maçta 14 puan toplarken 1.17 ortalama yakaladı.

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

TABLO FELAKET
Galatasaray bu sezon kazandığından (11) fazla maç kaybetti (13). Attığından (42) fazla (47) gol yedi. Averajı ligin bitmesine 6 hafta kala -5... 32 haftada 41 puan toplayabildi. Ligde düşme hattının 3 basamak üzerinde (14.)

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

BIELSA'NIN TALİBİ ÇOK
Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk'ün favori hocası Marcelo Bielsa... Ancak Bielsa ciddi rakipler bulunuyor. Leeds United'dan ayrılalı bir aydan fazla olan Bielsa, Meksika Milli Takımı'yla birlikte anılıyor. Ayrıca Şili, Güney Amerika Elemeleri'ni yedinci bitirdikten sonra 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamadı. Bielsa'ya onlar da göz koymuş durumda.

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

ÇALIŞMALARA START VERİLDİ!
Metin Öztürk seçilirse Florya'yı yönetiminde yer alan Levent Nazifoğlu'na emanet edecek. Eşref Hamamcıoğlu ise sportif direktörlük koltuğuna daha önce de Galatasaray'da görev yapmış Cenk Ergün'ü getirecek. Nazifoğlu ve Ergün'ün teknik direktör adaylarıyla şimdiden görüşmelere başladığı öğrenildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

AVRUPA'DAN 161 MİLYON TL
Bu sezon sadece Avrupa Ligi'nde başarılı olan Galatasaray kasasına UEFA'dan 161 milyon TL koydu. Mağazacılık 144, loca-kombine satışından 100 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp bu sayede 321 milyon TL olan dönem zararını 173 milyon TL'ye düşürdü. G.Saray önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almayacağı için önemli bir gelir kaleminden mahrum kalacak.

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

POZİSYON ÜRETEMİYORLAR
G.Saray'da Fatih Terim ile 8.7 olan maç başına pozisyon ortalaması Torrent ile 3.9'a indi. G.Saray, pozisyon üretmede ligin 1. sırasındayken, ikinci devre 14. basamağa geriledi. Öztürk ve Hamamcıoğlu, Torrent için olumlu açıklamalar yapıyordu ancak kötü performansın ardından fikirleri değişti.

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

YERLİ ADAY ŞART (MİNİ YORUM / SERKAN KORKMAZ)
Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'ın çöküşü devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Domenec Torrent'in takımdan gönderilmesi en doğru yol olur. Birçok isim konuşuluyor. Hoca adayları arasında yer alan Nuri Şahin için bence erken...

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

Ranieri kimyası G.Saray camiasına uysa da bu zor süreçte başarılı olabilecek bir profil olduğunu düşünmüyorum. Mevcut adaylar arasında Bielsa ve Garcia'nın isimleri cazip duruyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

Yine de seneye ezeli rakiplerden ikisinin yabancı hocayla çalışacağı ortamda camiayı tanıyan, bilen, iddialı bir yerli adayın daha doğru bir seçim olacağını düşünüyorum. Torrent'in 30 Nisan'da yapılacak seçimin hemen sonrasında gönderilmesi yeni sezon için zaman kazandıracaktır.

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