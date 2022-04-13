SPOR HABERİ - Galatasaray hocasını arıyor! İşte listedeki isimler

BIELSA'NIN TALİBİ ÇOK

Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk'ün favori hocası Marcelo Bielsa... Ancak Bielsa ciddi rakipler bulunuyor. Leeds United'dan ayrılalı bir aydan fazla olan Bielsa, Meksika Milli Takımı'yla birlikte anılıyor. Ayrıca Şili, Güney Amerika Elemeleri'ni yedinci bitirdikten sonra 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamadı. Bielsa'ya onlar da göz koymuş durumda.

ÇALIŞMALARA START VERİLDİ!

Metin Öztürk seçilirse Florya'yı yönetiminde yer alan Levent Nazifoğlu'na emanet edecek. Eşref Hamamcıoğlu ise sportif direktörlük koltuğuna daha önce de Galatasaray'da görev yapmış Cenk Ergün'ü getirecek. Nazifoğlu ve Ergün'ün teknik direktör adaylarıyla şimdiden görüşmelere başladığı öğrenildi.