Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis'ten Razvan Lucescu'ya övgü dolu sözler!

Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis'ten Razvan Lucescu'ya övgü dolu sözler!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu'ya övgüler yağdırdı. Tecrübeli golcü eski hocası için, "Fransa'da çalışmasını isterim. İlk 6'ya oynayabilir" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:14 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:16
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis'ten Razvan Lucescu'ya övgü dolu sözler!

Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Fransız basınından L'Equipe'e verdiği röportajda PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu'ya övgüler yağdırdı. Al-Hilal'den hocası olan Lucescu'nun Fransa'da takım çalıştırmasını istediğini dile getiren Gomis, "İlk 6'ya oynayabilir hatta sürpriz de yapabilir" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, "Razvan bana ihtiyacım olan sevgiyi verdi. İyi bir oyun felsefesi var. Guardiola'dan ilham alıp İtalyan ekolüyle harmanlıyor. Al-Hilal'e para için değil Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için geldi. İlk antrenmandan itibaren bize videolar izletti, arkamızı topladı ve saha içerisinde istekli olmamız için uğraştı. Bedelini ödedik ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Gittiği zaman o da ağladı, biz de..." şeklinde konuştu.

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