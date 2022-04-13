Potada gurur

Sezona Ekrem Memnun ile başlayan Galatasaray Nef, ligdeki 23 maçta 13 galibiyet, 10 yenilgi almış ve görevden ayrılmıştı. Memnun yerine ise CSKA Moskova'da Dimitris Itoudis'in birinci yardımcı antrenörü Andreas Pistiolis takımın başına gelmişti. 41 yaşındaki Yunan antrenör, takımıyla ilk maçına Beşiktaş Icrypex deplasmanında çıkmış ve sahadan 74-62'lik galibiyetle ayrılmıştı. Ardından P. Karşıyaka'yı 84-78 mağlup eden sarı-kırmızılılar, üst üste iki deplasmandan alnının akıyla ayrıldı. Önce Yalovaspor'u 73-69 deviren Cimbom, ardından Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Futbolda taraftarlarını kahreden Galatasaray Kulübü'nün Erkek Basketbol branşında aldığı derbi galibiyetleri camiaya moral verdi. Ligde normal sezonun tamamlanmasına 3 hafta kaldı. Sarıkırmızılılar, 17 Nisan'da Afyon Belediye'ye konuk olacak. 23 Nisan'da Tofaş'ı ağırlayacak. 30 Nisan'da ise Türk Telekom maçına çıkıp, play-off'lar beklenilecek.

OYUNCULARA 60 BİN DOLAR PRİM!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na 'Nef' ile isim sponsoru olan Erden Timur, Fenerbahçe Beko galibiyeti sonrası takıma prim sözü verdi. Deplasmanda oynanan derbiye rağmen takıma güvenini ortaya koyan ve salona giden Erden Timur, maç sonu soyunma odasına inip oyunculara 60 bin dolar prim dağıtacağını söyledi.

TARAFTAR GÖNDERME YAPTI

G.Saray Nef'in Başantrenörü Andreas Pistiolis, takımın başında çıktığı 4 maçı da kazanınca taraftarlar Torrent'e gönderme yaptı. İspanyol teknik direktörün, "Bu takımı ben kurmadım" sözlerine atıfta bulunarak "Kadrosu kendisine ait olmadığı halde 4'te 4 yaptı" denildi. Pistiolis öncesi Cimbom ligde 13 galibiyet, 10 mağlubiyet almıştı.