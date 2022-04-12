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Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Iordanescu'dan Türkiye kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Romanya'da milli takım teknik direktörü Edward Iordanescu, Türkiye'de forma giyen Rumen futbolcular ile ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir maçını takip etme kararı alan Iordanescu, Morutan ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 20:00
KEMAL TAMTÜRK
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Iordanescu'dan Türkiye kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Romanya'da milli takım teknik direktörü Edward Iordanescu, Türkiye'de forma giyen futbolcuları izlemek için Türkiye'ye gelecek.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Iordanescu'dan Türkiye kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Rumen basınına açıklamalarda bulunan Iordanescu, "Türkiye'ye seyahat düzenleyeceğim. İki maçı canlı olarak takip edeceğim.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Iordanescu'dan Türkiye kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın bir maçını ve Fenerbahçe ile Gaziantep'in oynayacağı maçı, ki bu maçta Tosca ve Maxim de olacak. Onları takip ettiğimi göstermek için bu çabayı harcıyorum" dedi.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Iordanescu'dan Türkiye kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

"SORUNLARINI ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Galatasaray'da son dönemde az süre alan Olimpiu Morutan için de konuşan 43 yaşındaki teknik adam, "Morutan'ın sorunlarını da öğrenmek istiyorum.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Iordanescu'dan Türkiye kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Bu nedenle Galatasaray'ın iki antrenmanına katılacağım" şeklinde konuştu.

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