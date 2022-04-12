Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası kriz! Prim verilmeyince...

Fenerbahçe derbisinde varlık gösteremeyerek 2-0 kaybeden Galatasaray 'da başarısız tablonun sorumlusu aranıyor. Kulüp üyeleri ve taraftarlar bir taraftan Teknik Direktör Domenec Torrent 'i ağır şekilde eleştirirken diğer yandan ise bu tablonun tek başına İspanyol çalıştırıcının eseri olmadığı ifade ediliyor.

Özellikle sezon başındaki yapılanma ve buna bağlı gerçekleştirilen transferler eleştiriliyor. Burada da Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas eleştirilerin odağındaki isim haline geldi. Rumenler eleştirisi ile Fenerbahçe maçından sonra özellikle Cicaldou ve Morutan'ın yüksek maliyetleri gündeme getirildi.

Her iki oyuncu için verilen 11.7 milyon euroluk bonservis tepki toplarken Fatih Terim'in bu oyunculardaki ısrarı ve Başkan Burak Elmas'ın da yüksek maliyetlere rağmen transferleri gerçekleştirmesi bir kez daha eleştirildi. Yine Berkan Kutlu için verilen 4 milyon euro da camiada sürekli olarak sorgulanıyor.