Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor!

Süper Lig'de hüsran dolu bir sezon yaşayan Galatasaray'da camianın efsane ismi Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. İmparator'a yardımcı olarak düşünülen Domenec Torrent bir anda kendini sarı-kırmızılıların kulübesinde bulmuştu.
Süper Lig'de hüsran dolu bir sezon yaşayan Galatasaray'da camianın efsane ismi Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. İmparator'a yardımcı olarak düşünülen Domenec Torrent bir anda kendini sarı-kırmızılıların kulübesinde bulmuştu.
Pep Guardiola'nın yardımcısı unvanı sürekli ön plana çıkarılan İspanyol çalıştırıcının performansı beklentilerin çok çok altında kaldı. Öyle ki bir ara Aslan'ın kümede kalıp kalamayacağı dahi konuşuluyordu. Galatasaray küme düşme stresi yaşamasa da Torrent'in de kulüpte kalma şansı kalmadı.
KARTAL'DAN 13 PUAN FARK YEDİ
Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında 12 maça çıktı. Sadece 14 puan toplayabildi. 1.17 ortalamayla sarı-kırmızılıların tarihteki en başarısız teknik adamı oldu. Aynı dönemde göreve geldiği Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan 13 puan fark yedi.