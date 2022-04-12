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Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor!

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın efsane hocası Fatih Terim kötü gidince yollar ayrılmıştı. Pep Guardiola’nın yardımcısı unvanıyla gelen Domenec Torrent de takıma çare olamadı. İspanyol çalıştırıcı sadece 1.17 puan ortalamasıyla tarihin en kötüsü oldu. Seçim sonrasında Eşref Hamamcıoğlu da Metin Öztürk de onunla devam etmeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 07:02
Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor!

Süper Lig'de hüsran dolu bir sezon yaşayan Galatasaray'da camianın efsane ismi Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. İmparator'a yardımcı olarak düşünülen Domenec Torrent bir anda kendini sarı-kırmızılıların kulübesinde bulmuştu.

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor!

Pep Guardiola'nın yardımcısı unvanı sürekli ön plana çıkarılan İspanyol çalıştırıcının performansı beklentilerin çok çok altında kaldı. Öyle ki bir ara Aslan'ın kümede kalıp kalamayacağı dahi konuşuluyordu. Galatasaray küme düşme stresi yaşamasa da Torrent'in de kulüpte kalma şansı kalmadı.

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor!

KARTAL'DAN 13 PUAN FARK YEDİ
Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında 12 maça çıktı. Sadece 14 puan toplayabildi. 1.17 ortalamayla sarı-kırmızılıların tarihteki en başarısız teknik adamı oldu. Aynı dönemde göreve geldiği Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan 13 puan fark yedi.

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor!

Cimbom, Fenerbahçe'ye 2016-17 sezonundan bu yana ilk defa iki maçta da kaybetti. 30 Nisan'da Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk arasında başkanlık yarışı yaşanacak. Kimin kazanacağı belirsiz ancak belli olan tek şey ne Hamamcıoğlu ne Öztürk koltuğa oturduğunda Torrent ile çalışacak.

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor!

HÜCUMDA SIFIR
Aslan, bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çektiği maçı Fenerbahçe derbisinde oynadı. Galatasaray ezeli rakibi karşısında 6 şut attı. Sadece 1'inde kaleyi bulabildi. 11 ortada ise hiç isabet sağlayamadı. Şimdiden 47 gol yedi. 3 gol daha yerse bu alanda da kulüp tarihinin en kötüsü olacak.

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor!

ARDA MI GİRER
Derbide teknik direktör Domenec Torrent'in fiziksel olarak hiç hazır görünmeyen Arda Turan'ı oyuna sokması da taraftarların tepkisini çekti. 35 yaşındaki oyuncu son 6 dakikada şans bulurken hiç faydalı olamamıştı.

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