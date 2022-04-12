Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor!

Cimbom, Fenerbahçe'ye 2016-17 sezonundan bu yana ilk defa iki maçta da kaybetti. 30 Nisan'da Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk arasında başkanlık yarışı yaşanacak. Kimin kazanacağı belirsiz ancak belli olan tek şey ne Hamamcıoğlu ne Öztürk koltuğa oturduğunda Torrent ile çalışacak.





HÜCUMDA SIFIR

Aslan, bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çektiği maçı Fenerbahçe derbisinde oynadı. Galatasaray ezeli rakibi karşısında 6 şut attı. Sadece 1'inde kaleyi bulabildi. 11 ortada ise hiç isabet sağlayamadı. Şimdiden 47 gol yedi. 3 gol daha yerse bu alanda da kulüp tarihinin en kötüsü olacak.



