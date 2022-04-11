Şans eseri bir gol

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, Fenerbahçe mağlubiyetinin sonucu yansıtmadığını vurguladı. "Maç bence gerçekten dengeli gidiyordu" diyen İspanyol hoca, "İlk yarıda 2 pozisyon buldular, 1'i gol oldu. İlk yarıda Fenerbahçe'nin sadece 2 pozisyonu vardı" ifadelerini kullandı. İkinci yarıya iyi başladıklarının altını çizen Torrent, sarı-lacivertlilerin attığı golün değişik ve komik olduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı golün değişik ve komik olduğunu bile söyleyebiliriz. Bizim oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri bile diyebiliriz" dedi.

TORRENT: KAYGIM YOK

Kulüp içinde yaşanan seçim süreciyle ilgili konuşan Torrent, şunları söyledi: "Gelecek konusunda hiç kaygım yok. Gelmeden önce de geldikten sonra da bu sezon, kulüp için zor. Örnek olarak da başkanın değişikliğini söyleyebiliriz. Başkanın kim olacağı, benim için önemli değil. 6'da 6 yapmaya çalışacağım."