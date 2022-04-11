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Lucescu'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Son dakika spor haberi: Dinamo Kiev ile Galatasaray, Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanlar için yardım maçında karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, özel maç öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, neden Real Madrid veya Barcelona ile oynayamadıkları konusu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 22:52
Lucescu'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, neden Real Madrid veya Barcelona ile oynayamadıklarını konusuna hakkında konuştu.

Lucescu'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Lucescu, "Ukrayna'da olup bitenlere dikkat çekmek ve Ukrayna futbolunu tanıtmak için bir tur başlatıyoruz. Bunlar önemli insani yardım maçları. Dinamo Kiev futbolcuları için çok zor bir durum ancak onlar profesyoneller. Ailelerini de yanlarına almak zorunda kaldılar ve Bükreş'e yerleştiler. Snagov'da antrenman yaptılar" dedi.

Lucescu'dan Galatasaray maçı açıklaması!

"TÜRKİYE'YE GİDECEĞİZ"
"Şimdi Varşova'ya gidiyoruz, 12 Nisan'da Legia Varşova ile oynayacağız" diyen tecrübeli teknik adam, "Ertesi gün ise Galatasaray'la oynamak için Türkiye'ye gideceğiz. Daha sonra da Steaua maçı için Bükreş'e döneceğiz. Bu maçları Ukraynalı çocuklar ve mülteciler için yapıyoruz" sözlerini kullandı.

Lucescu'dan Galatasaray maçı açıklaması!

"REAL MADRID VE BARCELONA..."
Lucescu, son olarak, "Görünüşe göre, Real Madrid ve Barcelona, Avrupa Süper Ligi kurmak istemeleri ve UEFA'nın kısıtlamaları nedeniyle bu yardım maçlarını oynayamayacak. Bu tarz maçları oynamak için çaba sarf ettik. 100 bin seyirciden oluşan bir stadyumda ve finansal getirisi Doğu Avrupa eyaletlerini aşan ülkelerle oynamamız gerekiyor. Yardımların da bu taraflardan gelmesi gerekiyor aslında çünkü Doğu Avrupa'daki insan maliyeti çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Lucescu'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Dinamo Kiev ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek hazırlık maçı 14 Nisan tarihinde oynanacak.

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