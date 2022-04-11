Hakeme geçer not

Maçın hakemi Attila Karaoğlan, orta halli bir yönetim sergiledi. Pozisyonlara yakın olmaya çalıştı, gerginlik çıkmaması için kartlarına sık sık başvuran Karaoğlan, sonuca direkt etki edecek büyük bir hata yapmasa da tartışmalı kararlar verdi. İlk yarıda Marcao'ya çıkardığı sarı kart öncesi Rossi'nin rakibini çekmesi nedeniyle G.Saray lehine faul verdi. Buna F.Bahçeli oyuncular itiraz etti. İkinci devrede ise G.Saraylılar, F.Bahçe'nin ikinci golü öncesi Serdar'ın Taylan'a faul yaptığı itirazını yaptılar ancak gol geçerli sayıldı. G.Saray'ın 85'te Halil'le bulduğu gol ise oyuncunun topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.