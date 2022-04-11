Galatasaray'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar galibiyetin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Cimbom'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir kanarya kafes içinde yer alırken, aslan kükremesinin ardından kanaryanın gözden kaybolduğu görüldü. Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca kanarya ve susma emojileri de kullanıldı.



İşte o paylaşım...