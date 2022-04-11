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Galatasaray'da derbilerin hayal kırılığı oldu! Bafetimbi Gomis Fenerbahçe maçında da yapamadı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası Galatasaray'ın, gol yollarındaki kötü gidişatı, istatistiklere de yansıdı. Öte yandan Bafetimbi Gomis'in, Fenerbahçe derbisinde de gol atamaması, hayal kırıklığı yarattı. Gomis ile ilgili önemli bir derbi istatistiği de ön plana çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 12:20
Galatasaray'da derbilerin hayal kırılığı oldu! Bafetimbi Gomis Fenerbahçe maçında da yapamadı

Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe derbisindeki en büyük gol umudu olan Bafetimbi Gomis, dev maçta suskun kaldı… Maça ilk 11'de başlayan ve 84 dakika sahada kalan Gomis, oyunda olduğu süre içinde istediği topları bir türlü alamayınca gol yollarında varlık gösteremedi.

Galatasaray'da derbilerin hayal kırılığı oldu! Bafetimbi Gomis Fenerbahçe maçında da yapamadı

Fenerbahçe maçında gol atamayan Bafetimbi Gomis, böylelikle Türkiye kariyerinde derbi maçlardaki suskunluğunu devam ettirmiş oldu.

Galatasaray'da derbilerin hayal kırılığı oldu! Bafetimbi Gomis Fenerbahçe maçında da yapamadı

Takvim'in haberine göre, sarı-Kırmızılı forma ile 2017-2018 sezonunda 29 gol atan ve Süper Lig'de o dönem için bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını eline geçirmesine rağmen derbilerde gol sevinci yaşayamayan Gomis, Galatasaray'daki ikinci döneminde de derbi talihsizliğini sürdürdü.

Galatasaray'da derbilerin hayal kırılığı oldu! Bafetimbi Gomis Fenerbahçe maçında da yapamadı

Galatasaray forması ile Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında gol sevinci yaşayamayan Gomis, derbi performansı ile hayal kırıklığı yaratmış oldu.

Galatasaray'da derbilerin hayal kırılığı oldu! Bafetimbi Gomis Fenerbahçe maçında da yapamadı

Fenerbahçe maçına özel olarak sabah koşu yaparak öğleden sonra ise salonda çalışarak hazırlanan Gomis, derbide istediği futbolu sahaya yansıtamadı. Dev maçta ilk 45 dakikada sadece 3 kez topla buluşabildi.

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