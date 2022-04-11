Galatasaray'da derbilerin hayal kırılığı oldu! Bafetimbi Gomis Fenerbahçe maçında da yapamadı

Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe derbisindeki en büyük gol umudu olan Bafetimbi Gomis , dev maçta suskun kaldı… Maça ilk 11'de başlayan ve 84 dakika sahada kalan Gomis, oyunda olduğu süre içinde istediği topları bir türlü alamayınca gol yollarında varlık gösteremedi.

Takvim'in haberine göre, sarı-Kırmızılı forma ile 2017-2018 sezonunda 29 gol atan ve Süper Lig'de o dönem için bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını eline geçirmesine rağmen derbilerde gol sevinci yaşayamayan Gomis, Galatasaray'daki ikinci döneminde de derbi talihsizliğini sürdürdü.