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GALATASARAY HABERLERİ - Derbide Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler! Rekor bedelle ayrılabilir

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Fransız ekibi Lille ve Nantes'ın socutlarının Kerem Aktürkoğlu'nu izlediği ifade edildi. Yıldız futbolcu sezon sonunda rekor bedelle takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:58
GALATASARAY HABERLERİ - Derbide Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler! Rekor bedelle ayrılabilir

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde de Avrupa'dan bazı kulüplerin temsilcilerinin kıskacındaydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler! Rekor bedelle ayrılabilir

Akşam'da yer alan habere göre milli futbolcu için Fransız Lille ve Nantes takımlarının yetkilileri Kadıköy'de yerlerini alıp çıplak gözle Kerem'i takip ettiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler! Rekor bedelle ayrılabilir

Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor görünse de yıldız oyuncu kendini zorlayarak sahadaki yerini almayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler! Rekor bedelle ayrılabilir

Kerem, Fenerbahçe maçında da elinden geleni yapsa da skoru değiştiremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler! Rekor bedelle ayrılabilir

Birçok Avrupa kulübünün kıskacındaki Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonu yüksek bir bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbide Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler! Rekor bedelle ayrılabilir

LUIS CAMPOS 25 MİLYON EURO DEĞER BİÇMİŞTİ

Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, Kerem için 25 milyon euro alt sınır belirlemişti. Öyle ki Atletico Madrid'in 14, Tottenham'ın ise 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

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