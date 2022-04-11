GALATASARAY HABERLERİ - Derbide Kerem Aktürkoğlu'nu izlediler! Rekor bedelle ayrılabilir

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde de Avrupa'dan bazı kulüplerin temsilcilerinin kıskacındaydı.
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde de Avrupa'dan bazı kulüplerin temsilcilerinin kıskacındaydı.
Akşam'da yer alan habere göre milli futbolcu için Fransız Lille ve Nantes takımlarının yetkilileri Kadıköy'de yerlerini alıp çıplak gözle Kerem'i takip ettiler.
Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor görünse de yıldız oyuncu kendini zorlayarak sahadaki yerini almayı başardı.
Kerem, Fenerbahçe maçında da elinden geleni yapsa da skoru değiştiremedi.
Birçok Avrupa kulübünün kıskacındaki Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonu yüksek bir bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
LUIS CAMPOS 25 MİLYON EURO DEĞER BİÇMİŞTİ
Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, Kerem için 25 milyon euro alt sınır belirlemişti. Öyle ki Atletico Madrid'in 14, Tottenham'ın ise 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.