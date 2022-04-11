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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan dikkat çeken derbi istatistiği! 6 maçta...

GS spor haberleri...Burak Elmas ile yeni bir yapılanmaya gitmeyi düşünen Galatasaray'da işler beklenildiği gibi yürümedi. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışına erken havlu atarken, ezeli rakiplerine karşı da başarısız bir performans gösterdi. Başkan Burak Elmas yönetiminde 6 maça çıkan Cimbom, aldığı sonuçlarla taraftarını memnun edemedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:29
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan dikkat çeken derbi istatistiği! 6 maçta...

Galatasaray'ın ligde bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı mücadelelerin 6'sından 5'i kötü sonuçlandı. Sarı kırmızılar bu maçlarda sadece 1 galibiyet elde etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan dikkat çeken derbi istatistiği! 6 maçta...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanınına çıkan Galatasaray, maçta öne geçse de skoru koruyamadı ve 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 25 Ekim'de de Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılılar maçta yine ilk golü atan taraf olsa da galip gelemedi ve karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan dikkat çeken derbi istatistiği! 6 maçta...

21 Kasım'da iç sahada oynanan Fenerbahçe maçında da aynı tablo ile karşı karşıya kalan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği mücadelede 2-1 mağplup oldu. Bu tablo adeta Sarı-kırmızılı ekip ikinci yarıda iç sahada oynanan Trabzonspor maçında da öne geçerek bir kez daha mağlup oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan dikkat çeken derbi istatistiği! 6 maçta...

Derbilerde tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, ligin 29. haftasında Domenec Torrent yönetiminde çıktığı maçı 2-1 kazanmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan dikkat çeken derbi istatistiği! 6 maçta...

32. hafta karşılaşmasında 2016'dan beri mağlup olmadığı Kadıköy deplasmanına çıkan Cimbom seriyi devam ettiremedi. Galatasaray'ın oldukça etkisiz oynadığı müsabakada gülen taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan dikkat çeken derbi istatistiği! 6 maçta...

Bu sonuçlarla birlikte başkan Burak Elmas, derbi maçlarda sadece 1 galibiyet görebilmiş oldu. 30 Nisan'da yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurul ile Burak Elmas'ın görevi son bulacak.

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