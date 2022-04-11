GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan dikkat çeken derbi istatistiği! 6 maçta...

Galatasaray'ın ligde bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı mücadelelerin 6'sından 5'i kötü sonuçlandı. Sarı kırmızılar bu maçlarda sadece 1 galibiyet elde etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanınına çıkan Galatasaray, maçta öne geçse de skoru koruyamadı ve 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 25 Ekim'de de Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılılar maçta yine ilk golü atan taraf olsa da galip gelemedi ve karşılaşmayı 2-1 kaybetti.