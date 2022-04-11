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GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 yenerken Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 08:06
GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı!

BÜLENT TİMURLENK - FAVORİ RAHAT...

İlk 20 dakika geride kaldığında iki takım da starları İrfan Can ve Kerem'i oyuna sokamamış, Galatasaray'ın geriden ısrarla topla çıkan sakar savunması Fenerbahçe'nin yoğun presiyle "Hata geldi, gelecek" dedirtiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı!

İsmail Kartal'ın takımı, top ayağındayken tempoyu yükseltmediğinden Galatasaray'ın alan savunması çok da zorlanmazken bitiremedikleri ataklarda sarı-kırmızılı takımın bildik vasatlıkta orta sahası oyunu rakip sahaya taşıyamıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı!

Osayi'yi arkaya kaçırdıklarında artık çok geçti, ceza sahası içinde gol vuruşu öncesinde foto muhabirlerine poz veren Zajc bu sezon 5. kez bir maçta açılış golünü atarken toplamda 8 gole ulaştı. Sadece onun attıkları bile Galatasaray orta sahasının tamamından daha fazlaysa, elinizde Crespo gibi bir kesici ve Mert Hakan gibi didinen bir oyuncunuz varsa Torrent'in takımını yıkarsınız..

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı!

Berkan'ın iki topuna hamle yapamayan Gomis'in tek olumlu hareketi Serdar'a attığı çalımken, Kerem de bir hafta idmansızlığın ardından karşısında tekleyen Osayi'yi 3 kez ekarte etmesine rağmen son pas/vuruşta etkisiz kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı!

İkinci yarıda Galatasaray'ın yedek kulübesinden gelecek inandırıcı bir hamle yoktu. Fenerbahçe'nin oyunun momentumunu ezeli rakibine kaptırdığı dakikalarda İrfan'ın kendine has ortasından gelen golle farkı ikiye çıkarması Galatasaray'ın fişini çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı!

Son 1.5 ayda iyi futbol oynayan, orta sahası daha iyi, taraftarı arkasında, 3 puan alırsa ikincilik koltuğuna oturacak olan Fenerbahçe favoriydi ve rahat kazandı. Tebrikler İsmail Kartal...

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