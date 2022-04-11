GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı!

Osayi'yi arkaya kaçırdıklarında artık çok geçti, ceza sahası içinde gol vuruşu öncesinde foto muhabirlerine poz veren Zajc bu sezon 5. kez bir maçta açılış golünü atarken toplamda 8 gole ulaştı. Sadece onun attıkları bile Galatasaray orta sahasının tamamından daha fazlaysa, elinizde Crespo gibi bir kesici ve Mert Hakan gibi didinen bir oyuncunuz varsa Torrent'in takımını yıkarsınız..