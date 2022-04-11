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Aslan yıkıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Aslan yıkıldı

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe... Sarı- kırmızılılar dünkü karşılaşmayla birlikte ezeli rakibinden toplamda 162 gol yedi. Aslan ayrıca 2016-17'den sonra ilk kez iki maçta da rakibine mağlup oldu.

NELSSON OFSAYTI BOZDU
Galatasaray'da savunma tel tel döküldü. Geriden pas yaparak çıkmaya çalışan ancak bu taktikte başarılı olamayan sarı-kırmızılı ekibin çıkarken kaptırdığı her top Fenerbahçe atağına dönüştü. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe sık sık son çizgiye indi. Victor Nelsson'un Zajc'ın attığı ilk golde ofsaytı bozarak yaptığı pozisyon hatası pahalıya patladı. Marcao ile Nelsson ikinci golde de ceza alanına yapılan ortada kafalardan seken ve ağları bulan topta rakiplerini sadece izledi.

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