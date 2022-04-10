Son dakika spor haberleri: Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Galatasaray derbi öncesi flaş yorum!

4- Galatasaray iki sezondur Kadıköy'de kazanıyor ancak bu kez formda olan taraf Fenerbahçe… Derbiden nasıl bir beklentiniz var? Kamuoyu 'Fenerbahçe rahat kazanır' diyor.

Bütün dünya derbileri ile ilgili genel bir görüşüm vardır… İstatistikler de bunu doğrular; "Kendi sahasında oynayan takım bir adım öndedir." Bu maçta F.Bahçe favori gösteriliyor. Benim de favorim F.Bahçe. Unutmamak gerekir ki favoriler her zaman kazanamaz. Bunu da düşünmek lazım. Zaten futbolun cazibesi de çok ilginç oyun olmasından kaynaklanıyor.