Yaptığı temkinli açıklamalarla tanınan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçını sezon finali olarak görmemek gerektiğini söyledi. Ligde Fenerbahçe dışında 5 maça daha çıkacaklarını kaydeden İspanyol hoca, "Sezonun kalan diğer maçlarında da takımın kendini kanıtlaması gerekir. Tabii ki bu maç inanılmaz önemli. Barcelona- Real Madrid maçlarıyla çok benzer" dedi. İddialı konuşmaktan da geri durmayan Domenec Torrent, "Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz" ifadesini kullanırken, "Bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez" diye eklemeyi de ihmal etmedi.