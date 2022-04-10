Galatasaray'dan sezon sonu için Axel Witsel transferi bombası! Bedava...

Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atan ve kadro mühendisliği konusunda büyük problemler yaşayan Galatasaray, ön libero mevkii için uzun süren çalışmalar sonrası Pulgar'da karar kılmıştı.
Galatasaray, Pulgar transferi sonrası rahatladığını düşünse de, Şilili yıldızdan da istenen verim alamamış ve Pulgar, forma giymekte bir hayli zorlanmıştı. Öte yanda Pulgar transferinde Torrent'in herhangi bir etkisinin olmadığı ifade edilmişti.
Gelecek sezon için mutlak bir 6 numara isteyen Galatasaray'ın, gündeminde tecrübe abidesi olan Belçikali orta saha oyuncusu Axel Witsel'i aldığı aktarıldı.