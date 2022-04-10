Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sezon sonu için Axel Witsel transferi bombası! Bedava...

Galatasaray'dan sezon sonu için Axel Witsel transferi bombası! Bedava...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, uzun süredir ön libero mevkiinde problem yaşarken, son olarak Erick Pulgar'ı transfer etmiş ancak Şilili yıldız da kanayan yaraya merhem olamamıştı. Bununla beraber sarı kırmızılılar için flaş bir gelişme yaşandı. Şu anda Alman devi Borussia Dortmund'da forma giyen Axel Witsel'in, sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutabileceği, bu transferde rakibin Juventus olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 11:59
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'dan sezon sonu için Axel Witsel transferi bombası! İyi haber geldi

Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atan ve kadro mühendisliği konusunda büyük problemler yaşayan Galatasaray, ön libero mevkii için uzun süren çalışmalar sonrası Pulgar'da karar kılmıştı.

Galatasaray'dan sezon sonu için Axel Witsel transferi bombası! İyi haber geldi

Galatasaray, Pulgar transferi sonrası rahatladığını düşünse de, Şilili yıldızdan da istenen verim alamamış ve Pulgar, forma giymekte bir hayli zorlanmıştı. Öte yanda Pulgar transferinde Torrent'in herhangi bir etkisinin olmadığı ifade edilmişti.

Galatasaray'dan sezon sonu için Axel Witsel transferi bombası! İyi haber geldi

Gelecek sezon için mutlak bir 6 numara isteyen Galatasaray'ın, gündeminde tecrübe abidesi olan Belçikali orta saha oyuncusu Axel Witsel'i aldığı aktarıldı.

Galatasaray'dan sezon sonu için Axel Witsel transferi bombası! İyi haber geldi

BEDAVA GELECEK
Belçika basınında yer alan bilgilere göre, Galatasaray ile beraber Witsel ile İtalyan devi Juventus da ilgileniyor. Galatasaray ve Juventus'un yanı sıra, LA Galaxy ve LA FC'nin de Axel Witsel için nabız yokladığı kaydedildi.

Galatasaray'dan sezon sonu için Axel Witsel transferi bombası! İyi haber geldi

DORTMUND'A RET
Tecrübeli yıldızın, Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesi sonrası serbest statüsüne geçeceği, Borussia Dortmund ile yola devam etmek istemediği de haberde yer alan bilgilerden biri oldu.

Galatasaray'dan sezon sonu için Axel Witsel transferi bombası! İyi haber geldi

AXEL WITSEL KİMDİR?
Kariyerine Standart Liege altyapısında başlayan Witsel, daha sonra Benfica, Zenit, TJ Quanjian, TJ Tianhai ve Borussia Dortmund formalarını giymişti. Axel Witsel, bu sezon toplamda 37 müsabakada forma giyerken 1 gol üretti ve 2433 dakika sahada kaldı.

DİĞER
Genç şarkıcı meğer Emel Müftüoğlu'nun kızıymış! Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu ilgi odağı oldu...
Nesli tükenme tehlikesi altında! Akdeniz fokunun doğum anı ilk kez görüntülendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor