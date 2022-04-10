Galatasaray'dan Serap Helvacı için başsağlığı mesajı!

Marmara Üniversitesi Huluk Fakültesi'nin hocalarından ve aynı zamanda Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Mehmet Helvacı'nın eşi olan Prof. Dr. Serap Helvacı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberini Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yayımladığı paylaşımla duyurdu.

BURAK ELMAS DUYURDU

Elmas, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kulübümüzün Divan üyesi, Sayın Mehmet Helvacı'nın çok kıymetli hayat arkadaşı, Türk Medeni Hukuku'nun duayen ismi Prof.Dr.Serap Helvacı'nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN MESAJ

Burak Elmas'ın ardından resmi hesabı üzerinden paylaşım yapan Galatasaray Kulübü de, taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı ekip yayımladığı mesajda; "Kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Helvacı'nın değerli eşi, 8122 sicil numaralı Divan Üyemiz Prof. Dr. Serap Helvacı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumenin cenaze töreni, 12 Nisan 2022 Salı günü öğle namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleştirilecektir.

Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.