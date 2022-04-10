Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Serap Helvacı için başsağlığı mesajı!

Galatasaray'dan Serap Helvacı için başsağlığı mesajı!

Galatasaray'ın eski ikinci başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Helvacı’nın eşi Prof. Dr. Serap Helvacı hayatını kaybetti. Eski yöneticisini acı gününde yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı ekipten taziye mesajı geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 15:59 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 16:03
Galatasaray'dan Serap Helvacı için başsağlığı mesajı!

Marmara Üniversitesi Huluk Fakültesi'nin hocalarından ve aynı zamanda Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Mehmet Helvacı'nın eşi olan Prof. Dr. Serap Helvacı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberini Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yayımladığı paylaşımla duyurdu.

BURAK ELMAS DUYURDU

Elmas, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kulübümüzün Divan üyesi, Sayın Mehmet Helvacı'nın çok kıymetli hayat arkadaşı, Türk Medeni Hukuku'nun duayen ismi Prof.Dr.Serap Helvacı'nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN MESAJ

Burak Elmas'ın ardından resmi hesabı üzerinden paylaşım yapan Galatasaray Kulübü de, taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı ekip yayımladığı mesajda; "Kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Helvacı'nın değerli eşi, 8122 sicil numaralı Divan Üyemiz Prof. Dr. Serap Helvacı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumenin cenaze töreni, 12 Nisan 2022 Salı günü öğle namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleştirilecektir.

Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Şeyma Subaşı eski aşkının üstünü fena çizdi! Şeyma Subaşı Mısırlı aşkı Meedo'dan kalan son izi de sildi!
Ata Demirer'in son halini görenler şaşıp kalmıştı... 18 kilo veren Ata Demirer'den mide ameliyatı açıklaması: "Kafası şişko..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor