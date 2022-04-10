Galatasaray'da Domenec Torrent'in kader maçı! Yenilirse...

30 Nisan'da seçim iptal olmaması halinde yeni başkanını seçecek Galatasaray 'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Domenec Torrent 'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe derbisinde alınacak sonuca göre Torrent kendi kaderini de çizecek. Kadıköy'de ağır bir yenilgi halinde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu koltuğa oturur oturmaz Katalan hocayı göndermenin yolunu arayacak.