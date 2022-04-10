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Galatasaray'da Domenec Torrent'in kader maçı! Yenilirse...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tüm gözler, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp taraftarını mutlu etmek istiyor. Kritik müsabaka teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği açısından da büyük önem taşıyor. İspanyol çalıştırıcı, Kadıköy'den kötü bir skorla dönerse iki başkan adayının gözünde de kredisini tüketecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 07:00 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 07:00
Galatasaray'da Domenec Torrent'in kader maçı! Yenilirse...

30 Nisan'da seçim iptal olmaması halinde yeni başkanını seçecek Galatasaray'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da Domenec Torrent'in kader maçı! Yenilirse...

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe derbisinde alınacak sonuca göre Torrent kendi kaderini de çizecek. Kadıköy'de ağır bir yenilgi halinde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu koltuğa oturur oturmaz Katalan hocayı göndermenin yolunu arayacak.

Galatasaray'da Domenec Torrent'in kader maçı! Yenilirse...

Galatasaray'ın başında ikinci derbisine çıkacak Torrent, Beşiktaş'a karşı 2-1'lik galibiyet görmüştü. İspanyol çalıştırıcı hücumda 4-2-3-1 düzeni ile yerleşecek. F.Bahçe hücumlarında ise 4-4-2'ye geçecek.

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