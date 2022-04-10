GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un derbi planı belli: Teslim olmak yok!

Sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray bugün deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile mücadele edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 31 hafta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 41 puanla haftaya 13. sırada girdi. Aslan ligde son olarak evinde Karagümrük ile karşılaştı ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen ve ligin ilk yarısında da evinde Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, taraftarlarına derbi galibiyeti hediye ederek sezonu tamamlamak istiyor.
TOPLANTI YAPTILAR
Ayrıca Galatasaray son dönemde Kadıköy'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Cimbom, ligde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide yenilgi yüzü görmedi. Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide 2 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı. Deplasmandaki son iki maçından 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanan Aslan bugün de etkili bir futbol ortaya koyarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Oyuncuların dünkü idman sonrası 'galibiyet yemini' ettikleri öğrenildi.