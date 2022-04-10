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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un derbi planı belli: Teslim olmak yok!

Galatasaray spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 6 yıldır ezeli rakibine boyun eğmeyen sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşmaadn galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Cimbom'da derbi planı da hazır. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 07:30 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 07:30
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un derbi planı belli: Teslim olmak yok!

Sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray bugün deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile mücadele edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un derbi planı belli: Teslim olmak yok!

Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 31 hafta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 41 puanla haftaya 13. sırada girdi. Aslan ligde son olarak evinde Karagümrük ile karşılaştı ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen ve ligin ilk yarısında da evinde Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, taraftarlarına derbi galibiyeti hediye ederek sezonu tamamlamak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un derbi planı belli: Teslim olmak yok!

TOPLANTI YAPTILAR

Ayrıca Galatasaray son dönemde Kadıköy'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Cimbom, ligde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide yenilgi yüzü görmedi. Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide 2 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı. Deplasmandaki son iki maçından 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanan Aslan bugün de etkili bir futbol ortaya koyarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Oyuncuların dünkü idman sonrası 'galibiyet yemini' ettikleri öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un derbi planı belli: Teslim olmak yok!

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı- kırmızılılarda Fernando Muslera ile Emre Kılınç sarı kart görmesi durumunda 33. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Yeni Malatyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un derbi planı belli: Teslim olmak yok!

GÖZLER KEREM'DE
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde Sofiane Feghouli sakatlığından dolayı oynamayacak. Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan milli futbolcu Kerem Aktüroğlu ile takımla çalışmaya başlayan Mohammed'in durumu ise bugün belli olacak. Kerem ve Mohamet'in kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor ancak özellikle Kerem'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

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